Величие России оказалось в силе и достоинстве

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17 января, пятница  |  Последнее обновление — 02:54  |  vz.ru
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Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
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Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

Западные СМИ удивлены отставкой Медведева Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
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Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
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Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
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      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

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              Величие России оказалось в силе и достоинстве

              Путин поставил перед системой государственной власти новую цель   17 января 2020, 01:45
              Фото: Алексей Никольский/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Путин сформулировал главный принцип динамичного развития России – величие страны заключается не только в производстве боеголовок и ракет, но и неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Этот уровень обязано обеспечить государство, тем более, деньги на эти цели в бюджете уже есть. К таким выводам пришли эксперты, обсуждавшие послание президента.

              Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию обращался не столько к депутатам, сенаторам или к элитам, сколько к народу. «Президент выступал как лидер нации, который формирует стратегические задачи развития», – подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе «Послание президента – задачи 2020», который прошел в четверг в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

              «Стратегические задачи президент основывает на моральных ценностях – ценностях воспитания, семьи, и на необходимости обеспечить достойный уровень жизни». А фраза главы государства «величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина» указывает именно на достоинство граждан, а «не так, как обычно принято у нас понимать величие страны – боеголовки, ракеты и так далее», считает эксперт.

              «Когда Путин говорит о величии страны, он обязательно это сопрягает с достоинством гражданина», – указывает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. «Мы можем воспринимать величие России по-советски: величие такого рода, когда оно осуществляется за счет низкого уровня жизни, когда оно осуществляется за счет угнетения прав и свобод граждан и их внутреннего достоинства. Это величие нам не нужно», – подчеркнул политолог.

              Послание президента четко укладывается в стратегию Путина, о которой он говорил еще в начале 2000-х годов, отметил Матвейчев. В той же логике возрождения величия России, сопряженного с соблюдением интересов граждан, были выдержаны и майские указы Путина, и национальные проекты, указал политолог. Но послание 2020 года отличалось принципиальной новизной, сошлись во мнении участники круглого стола.

              Россия уходит от кризисной модели 1993 года

              «Президент в своем обращении к Федеральному собранию говорил о новом балансе – балансе развития и стабильности», – отметил глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Скорее даже, речь идет о двух балансах – о сочетании устойчивости и развития, и о балансе ветвей власти», – добавила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования института, имея в виду поправки в Конституцию, которые предложил президент.

              «Госдуме предлагается придать полномочия уже не по согласованию, а по утверждению кандидатуры премьер-министра и министров, – напомнил в этой связи Кузнецов. – И, на мой взгляд, более важный, и действительно радикальный шаг: верхней палате парламента предложили полномочия по согласованию руководителей силового блока. Это историческое решение – ведь, и при царском режиме, и при большевиках, и в последние четверть века, именно силовики – это то, что никогда не отпускала центральная власть».

              Фактически мы видим отказ от кризисной модели суперпрезидентской республики «а-ля 1993 год», мы наблюдаем переход к более гибкой, сбалансированной и открытой для граждан системе управления, указал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

              На ваш взгляд

               
              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?




              Обсуждение: 40 комментариев

              «Необходимы некие политические институты, которые обеспечит механизм контроля над бюрократией (а логика политического поведения принципиально отличается от чиновничьей). Парламент, собственно, для этого и создан», – отметил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

              При этом, заметил Глеб Кузнецов, «накануне много говорилось о том, что Россия движется к парламентской республике, но это безусловно не так». «Президент был и остается высшей, последней инстанцией, – согласился Мартынов. – Если Госдума утвердит министра, который не справится с обязанностями, то президент – это тот, кто всегда может выправить ситуацию». Поправки в Конституцию подразумевают не столько расширение полномочий, сколько повышение ответственности Госдумы и Совфеда, полагает эксперт.

              Важно, что полномочиями по обсуждению кандидатов в силовой блок поделились именно с палатой регионов, заметил Кузнецов. «И то, что функции Госсовета будут прописаны в Конституции, означает, что большее значение получают и участники Госсовета – главы регионов», – отметил политолог. Причем, добавил Кузнецов, президент говорил об усилении регионов не только в «конституционной» части своего послания. Например, в той части, что касалась развития образования, президент говорил об укреплении региональных вузов, о том, что там должно появляться больше бюджетных мест. 

              Кроме того, больше прав получит судебная власть, заметил Кузнецов, напомнив, что у Конституционного суда также расширятся полномочия – он сможет оценивать любой законопроект как на уровне центральной, так и региональной власти. Итого, меняется компетенция законодателей, местной исполнительной власти (включая муниципалитеты), и судей.

              Многим придется уйти

              «И к чему все это приведет?», – поинтересовался кто-то из участников круглого стола. «Это приведет к изменению меры ответственности каждого чиновника, каждого депутата, за то, что они делают, – ответил Кузнецов. – Очень часто фраза «президент за все не отвечает», означает: «я – губернатор, депутат, чиновник, – не отвечаю ни за что». Теперь так говорить не получится».

              Кроме того, перед системой государственной власти поставлена новая цель, отметил Глеб Кузнецов. «Если ранее акцент делался на стабильности, на каком-то консерватизме, охранительстве, то теперь ставится задача: обеспечить развитие, динамику, обеспечить более быстрое прохождение инновационных идей и инициатив – как в экономике, так и в социально-политической сфере», – заметил глава экспертного совета ЭИСИ. При этом, добавил Кузнецов, задача состоит в том, чтобы обеспечить динамику без потери стабильности.

              Сейчас политический класс «должен ориентироваться на послание президента, и для себя сформулировать – какие проблемы мы сами создаем, с чем мы должны бороться», – заметил Алексей Чеснаков. По его мнению, «власть, и правящая партия, и администрация президента, и Госдума (которая скоро должна получить новые полномочия) – призваны выступить в качестве достаточно жестких контролеров за исполнителями – и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном».

              «Президент недаром говорил о том, что речь идет о публичной власти. Несколько уровней власти объединяются в обеспечении единой задачи – обеспечить высокий уровень благосостояния людей, – подчеркнул Чеснаков. – Это долгосрочный тренд, в процессе которого мы должны зафиксировать ежегодные результаты, а может, даже ежемесячные».

              Послание президента открыло «диалог с гражданским обществом, диалог с людьми, которые должны сами определять, какой чиновник, по их мнению, не выполняет цели, указанные в послании, какая политическая организация не соответствует тем целям, которые ставит президент», подчеркнул эксперт. В этом смысле, следующий год будет показательным, полагает Чеснаков. «Не все из тех, кто сегодня громко заявляет о приверженности идеям президента, смогут их реализовать, – считает директор Центра политической конъюнктуры. – Тогда их политическое будущее должно быть закрыто. Внутри политического класса должен пройти отсев: если ты не выполняешь задачи, которые поставил глава государства в послании, ты должен уйти».

              Высказанная в послании идея закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство и вид на жительство для высших чиновников, парламентариев и судей – это своего рода сигнал: «Если вы хотите оставаться элитой, будьте лояльны», указал в свою очередь Михаил Ремизов.

              Послание – дорожная карта нового правительства

              Но, как еще раз отметили участники обсуждения, главным адресатом послания были не элиты, а народ. Президент, говоря о необходимости обеспечить достойную жизнь граждан, имел в виду три задачи, полагает Олег Матвейчев.

              «Во-первых, это повышение материального уровня жизни россиян – на что нацелены меры по борьбе с бедностью и «поддержка семьи в широком смысле» – индексация пенсий, меры по поддержке многодетных семей и так далее. Во-вторых, это обеспечение равенства перед законом. В-третьих, это уважение к мнению граждан – отсюда и повышение роли местного самоуправления, и «народный бюджет», и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию», – перечислил политолог.

              Во многом, реализация этих задач ляжет на новое правительство Михаила Мишустина, «которое можно назвать «правительством реализации послания президента», – заметил  управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Матвейчев подхватил этот тезис, отметив, что «дорожная карта для правительства Мишустина уже обозначена и в послании, и в майском указе президента».

              «Я думаю, что очень скоро мы увидим масштабную, быструю и эффективную цифровизацию, учитывая то, что Мишустин в этом – дока», – сказал Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД. Стоит напомнить, что Владимир Путин в своем послании в среду, в частности, предложил проект «Доступный интернет» – обеспечить по всей России бесплатный доступ к значимым интернет-сервисам. Президент говорил о «цифровой трансформации реального сектора экономики» и цифровизации российской школы.

              «Второй прорыв, который надо ожидать от правительства, касается улучшения инвестиционного климата, дебюрократизации многих сфер, – чтобы бизнесу было проще работать», – добавил Матвейчев. Это поможет реализовать задачу, которую Путин поставил в том числе и правительству – создать условия для стимулирования инвестиций.

              Третий пункт, указал собеседник, это выполнение «социального плана» действий, обозначенного президентом – увеличение и продление срока материнского капитала, поддержка малоимущих семей с детьми и т.д., на что, по оценкам экспертов, должно быть выделено 400-500 млрд рублей. «Это деньги вполне реальные, они у нас есть. Все будет сделано в срок», – подчеркнул Матвейчев. Вообще, добавил он, послание заложило планы на десятки лет вперед.

              «В общем и целом, послание президента стало «заливкой фундамента» под то государство, которое мы все хотели бы видеть», – резюмировал в заключение дискуссии Алексей Мартынов.


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