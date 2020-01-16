Эксперт: Общероссийское голосование о поправках к Конституции могут организовать социологи

Не исключено, что для проведения общероссийского голосования по изменениям в Основной закон будут привлечены социологические службы. Подобный мега-опрос – по поводу Крыма – уже проводился в России в 2014 году. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов. Так он прокомментировал призыв Путина провести поправки к Конституции через всероссийское голосование.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов напомнил, что в марте 2014 года был проведен совместный телефонный опрос жителей России относительно судьбы Крыма. Тогда в этом мега-исследовании приняли участие около 50 тысяч респондентов из всех регионов страны.

«Ситуация, при которой люди приходят в кабинки для голосования, голосуют, их данные обрабатываются – это лишь один из вариантов», – заявил политолог по итогам круглого стола, посвященного посланию президента Федеральному Собранию. В рамках круглого стола, который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), эксперты самого института и приглашенные участники обсудили основные темы послания, задачи для органов власти на 2020 год и другие вопросы, затронутые в выступлении президента.

Другой участник круглого стола в ЭИСИ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов тоже не исключает, что процедуру общероссийского голосования помогут организовать социологи.

«Группа, которую президент создал для реализации всех этих изменений, уже начинает работать. Эта группа в том числе ответит и на вопрос, в какой форме, с помощью каких институций будет происходит голосование, будут ли привлечены какие-то социологические службы, такие как ВЦИОМ, будут ли использоваться новые современные инструменты, задействованы порталы госуслуг», – предположил Мартынов. В этой связи политолог напомнил и о том, что на последнем дне голосования тестировались электронные системы.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые в своем послании парламенту предложил президент Владимир Путин, планируется провести до 1 мая, сообщил ТАСС в четверг источник в Совете Федерации. По его словам, «голосование пройдет в один из выходных дней». Он добавил, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования.

В четверг Путин озвучил требования к выносимым на голосование поправкам – формулировки должны быть отточенные по смыслу и форме. Об этом Президент заявил на встрече с рабочей группой по поправкам, созданной накануне. В нее вошли представители парламента, правоведы, лидеры общественных объединений, деятели искусства и спорта, а также представители регионов.

Напомним также, что 14-17 марта 2014 года более 90% россиян выразили согласие с присоединением Крыма к России в качестве субъекта Федерации, – об этом свидетельствовали данные совместного опроса ВЦИОМ и ФОМ.