Путин озвучил требования к выносимым на голосование поправкам в Конституцию

На голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

В четверг Путин встретился с группой по поправкам в Конституцию, которая была создана накануне. В нее вошли представители Совфеда, Госдумы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, деятели искусства и спорта, а также представители субъектов Федерации.

Напомним, в среду президент в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на голосование ряд поправок в Конституцию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД