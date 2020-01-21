Путин поставил задачи новому правительству

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым правительством обозначил главные задачи.

«Надо развивать базу, иначе экономики не будет вообще, эффективно использовать инструменты для достижения целей», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Президент заявил также, что повышение благосостояния граждан и укрепление государственности являются достижимыми целями.

Структура и состав нового правительства стали известны вечером во вторник.