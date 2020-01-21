Объявлен состав нового правительства

Опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина. У него будет девять замов, в том числе один первый заместитель.

Первым запредом правительства назначен экс-помощник президента Андрей Белоусов.

Зампредами правительства назначены вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, Алексей Оверук, Юрий Трутнев, который сохранил свой пост, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко. Также пост сохранили Татьяна Голикова и Юрий Борисов, передает РИА «Новости».

Главой аппарата правительства и вице-премьером стал Дмитрий Григоренко.

Президент Владимир Путин заявил на встрече с новым кабмином, что правительство получилось очень сбалансированным, однако очень сильно обновилось.

Мишустин в свою очередь сообщил, что собирается провести первое заседание кабмина вечером во вторник, передает ТАСС.

Министром природных ресурсов и экологии переназначен Дмитрий Кобылкин. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой стал Михаил Мурашко. Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев.

Министром науки и высшего образования стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Пост главы МИД сохранил Сергей Лавров, Владимир Колокольцев остался главой МВД, Сергей Шойгу – министром обороны, а Евгений Зиничев - главой МЧС.

Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики переназначен Александр Козлов.

Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев из Ростелекома, а министром труда и соцзащиты вместо Максима Топилина – Антон Котяков.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, у кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России.

Позже путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему президент выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.