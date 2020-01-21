Объявлен состав нового правительства

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Россия появляется, когда надо разрешить сложный вопрос в двусторонних отношениях. Задача России не похитить участников из «клуба непослушаек» или организовать ему альтернативу, но сделать так, чтобы в игре, жестко управляемой воспитателем в лице США, было больше творчества. Подробности...

Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...
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          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
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              Объявлен состав нового правительства

                 21 января 2020, 20:00
              Фото: Телеканал 360/Youtube
              Текст: Алина Назарова, Сергей Гурьянов

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              Опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина. У него будет девять замов, в том числе один первый заместитель.

              Первым запредом правительства назначен экс-помощник президента Андрей Белоусов.

              Зампредами правительства назначены вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, Алексей Оверук, Юрий Трутнев, который сохранил свой пост, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко. Также пост сохранили Татьяна Голикова и Юрий Борисов, передает РИА «Новости».

              Главой аппарата правительства и вице-премьером стал Дмитрий Григоренко.

              Президент Владимир Путин заявил на встрече с новым кабмином, что правительство получилось очень сбалансированным, однако очень сильно обновилось.

              Мишустин в свою очередь сообщил, что собирается провести первое заседание кабмина вечером во вторник, передает ТАСС.

              Министром природных ресурсов и экологии переназначен Дмитрий Кобылкин. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой стал Михаил Мурашко. Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев.

              Министром науки и высшего образования стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

              Пост главы МИД сохранил Сергей Лавров, Владимир Колокольцев остался главой МВД, Сергей Шойгу – министром обороны, а Евгений Зиничев - главой МЧС.

              Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики переназначен Александр Козлов.

              Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев из Ростелекома, а министром труда и соцзащиты вместо Максима Топилина – Антон Котяков.

              Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, у кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина.

              15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России.

              Позже путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему президент выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.


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