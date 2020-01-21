Эксперты. В правительстве Мишустина много эффективных управленцев с современными подходами

В правительство введены очень эффективные практики, – например Хуснуллин и Чернышенко. Это управленцы, которые зарекомендовали себя конкретными успехами по обновлению Москвы или по организации Олимпиады в Сочи. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя персональный состав нового кабинета министров России.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов считает, что масштабное обновление правительства свидетельствует о перенастройке курса – власть явно нацелена на ускорение экономического развития страны. «Обращают на себя внимание фигуры, зарекомендовавшие себя как очень эффективные, успешные практики. Один вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин чего стоит», – сказал Кузнецов.

Еще одним эффективным практиком политолог назвал Дмитрия Чернышенко, организатора сочинской олимпиады 2014 года. «Кроме того, пришли люди с опытом работы в контрольных органах. На постах социальных министров – это Мурашко и Кравцов. Как мы видели в последние годы, что бы ни происходило, и учителя, и врачи – все оставались недовольны. Подвижек к лучшему не было ни в здравоохранении, ни в образовании. Возможно, в этих областях решено усилить именно контрольную функцию. Люди из «надзоров» – молодые, прошедшие кадровую школу РАНХиГС. Это интересное решение. Теперь посмотрим», – сказал эксперт.

Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова тоже подчеркивает тот факт, что многие из назначенцев проходили обучение в кадровом резерве, известном как «школа губернаторов». Политолог призналась, что ожидала увидеть этих управленцев в будущем на губернаторских постах, например, – того же Мурашко. «Оказалось, что их готовили к другой участи», – сказала Соколова газете ВЗГЛЯД.

По ее словам, такие масштабные перестановки «давно назрели, необходимо было обновление». «Это логичное продолжение кадровой политики. В правительстве оставили тех, кто стал безусловными, абсолютными авторитетами. К кому были вопросы – эти фигуры заменены, как правило, на значительно более молодых. Мишустину проще и удобнее работать с молодыми, с управленцами, которые интересуются современными подходами, технологиями», – полагает политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером был опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина.

Первым запредом правительства назначен экс-помощник президента Андрей Белоусов. Зампредами правительства назначены вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, который сохранил свой пост, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко. Также посты сохранили Татьяна Голикова и Юрий Борисов, передает РИА «Новости». Главой аппарата правительства и вице-премьером стал Дмитрий Григоренко.

Пост главы МИД сохранил Сергей Лавров, Владимир Колокольцев остался главой МВД, Сергей Шойгу – министром обороны, а Евгений Зиничев – главой МЧС. Сохранили должности министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Министром природных ресурсов и экологии переназначен Дмитрий Кобылкин, а министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов.

Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой стал Михаил Мурашко. Министром науки и высшего образования стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев. Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев из Ростелекома, а министром труда и соцзащиты вместо Максима Топилина – Антон Котяков.