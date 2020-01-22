Военное руководство России решили усилить искусственным интеллектом

Элементы искусственного интеллекта будут внедрены в Национальный центр управления обороной (НЦУО) России в ходе его модернизации, заявил гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

По его словам, у АО «РТИ» заключен большой контракт на модернизацию НЦУО (входит в Минобороны России) и развитие специального программного обеспечения с целью внедрения элементов искусственного интеллекта в работу центра.

«Конечно, делегировать принятие решения искусственному интеллекту военные не планируют. Мы развиваем систему в несколько другом направлении - помощь в принятии решений. Для того, чтобы должностные лица обладали всей необходимой информацией для принятия грамотного решения, чтобы было понимание, какие силы и средства есть в наличии, какая обстановка в подведомственных военных частях», – передает ТАСС слова Лаптаева.

Он также отметил, что специалисты РТИ работают над кибербезопасностью НЦУО – все переводится на отечественное ПО, российские процессоры, российские системы.

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