Секретарь ОП предложила привлечь зампреда ЦИК к дискуссии по Конституции

Член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию, секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева предложила привлечь к дискуссии по общероссийскому голосованию зампреда ЦИК России Николая Булаева.

Михеева рассказала, что обращения и вопросы, поступающие в Общественную палату, демонстрируют большой интерес к общероссийскому голосованию.

«Эта часть законопроекта и сопутствующих к нему изменений, мне кажется, требует дополнительного обсуждения и консультаций с представителями Центризбиркома... И если коллеги согласятся, я бы предложила подключить к нашей работе заместителя председателя Центризбиркома Николая Ивановича Булаева и команду юристов Центризбиркома, которые очень хорошо разбираются в организации такого процесса, как голосование», – сказала Михеева, передает РИА «Новости».

Секретарь ОП России добавила, что, если у членов рабочей группы не будет возражений, она во вторник обсудит этот вопрос с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас также заявил, что рабочая группа по изменениям в Конституции пригласит представителей Центризбиркома для выработки механизма общероссийского голосования, сообщил сопредседатель рабочей группы.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.

В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию также сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.