В Госдуме пояснили, когда пройдет голосование по изменениям в Конституции

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что всероссийское голосование состоится после принятия закона об изменениях в Конституции.

«Мы сейчас прописываем процедуру, это достаточно сложная вещь. Конечно, это [одобрение на всероссийском голосовании] будет одно из условий вступления в силу», – пояснил Крашенинников, передает ТАСС.

Он добавил, что второе чтение президентского проекта закона о поправке к Конституции может состояться в феврале.

Крашенинников пояснил, что общероссийское голосование состоится после принятия Госдумой проекта об изменении в Конституции.

Парламентарий сказал, что после парламента проект будут «рассматривать законодательные собрания каждого субъекта Федерации».

«Потом предполагается общероссийское голосование. Сейчас мы устанавливаем его правила, которые будем вносить в текст в порядке второго чтения», – сказал он.

пояснил депутат, который является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в конституцию.

Крашенинников уточнил, что механизм всероссийского голосования «будет вписан в переходные положения» к проекту закона.

Одобрение поправки в Конституцию на общероссийском голосовании станет условием вступления в силу закона, отметил парламентарий.

Напомним, вынесение изменений в Конституцию закреплено в самом проекте закона о поправке.

В законопроекте о поправке к Конституции, который в понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы, предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости МРОТ от величины прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты, премьер-министру и членам правительства.