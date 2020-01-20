В Госдуме заявили о поэтапном вступлении в силу новых поправок

Поправки в Конституцию, предложенные в законопроекте президента Владимира Путина, будут вступать в силу поэтапно, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Поправки в Конституцию будут вступать в силу по «лестничной системе», – заявил Крашенинников, передает «Интерфакс».

По его словам, имеется в виду, что разные положения закона будут вступать в силу поэтапно с учетом переходных периодов.

Ранее сообщалось, что президент России, согласно новому проекту закона, будет формировать Госсовет, а статус этого органа определят федеральным законом.

До этого рабочая группа по разработке поправок в Конституцию, в которую входит в том числе Крашенниников, направила Путину письмо с предложениями по ключевым вопросам статуса Госсовета. В нем, в частности, говорится, что Госсовет должен «иметь самостоятельное значение».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе.