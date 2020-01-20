Президент по новому законопроекту станет формировать состав Госсовета

Президент России, согласно новому проекту закона, будет формировать Госсовет, статус этого органа будет определяться федеральным законом.

Поправка предлагает дополнить 83 статью Конституции, согласно ей президент будет формировать Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что рабочая группа по разработке поправок в Конституцию направила Путину письмо с предложениями по ключевым вопросам статуса Госсовета.