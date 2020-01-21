Группа по изменениям в Конституции привлечет к работе ЦИК

Рабочая группа по изменениям в Конституции пригласит представителей Центризбиркома для выработки механизма общероссийского голосования, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Мы, безусловно, будем привлекать специалистов Центральной избирательной комиссии. Предварительная договоренность у нас состоит в том, что в четверг на следующее заседание рабочей группы мы приглашаем специалистов ЦИК, коллегу Булаева попросим быть», – сказал Клишас, передает ТАСС.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком готов присоединиться к деятельности рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

«Конечно, готовы, естественно. У нас боевая готовность 365, а сейчас – 366 дней в году. Мы же не в безвоздушном пространстве, видно, что происходит. Понятно, что здесь роль ЦИК довольно серьезная», – сказала Памфилова.

Ранее стало известно, что рабочая комиссия будет собираться не реже двух раз в неделю.

В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию также сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.