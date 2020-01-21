Группа по изменениям в Конституции привлечет к работе ЦИК

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

На Украине празднуют юбилеи более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлогоФото: Gleb Garanich/Reuters
Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Москва выступает промоутером суверенитетов, сохраняя право несогласных становиться непослушными. Россия напомнит им про национальные интересы. Их удобно отстаивать при помощи наших самолетов, систем ПРО, атомных электростанций, газопроводов и консервативных ценностей. Подробности...

Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...

Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
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              Группа по изменениям в Конституции привлечет к работе ЦИК

              21 января 2020, 11:37

              Текст: Алина Назарова

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              Рабочая группа по изменениям в Конституции пригласит представителей Центризбиркома для выработки механизма общероссийского голосования, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

              «Мы, безусловно, будем привлекать специалистов Центральной избирательной комиссии. Предварительная договоренность у нас состоит в том, что в четверг на следующее заседание рабочей группы мы приглашаем специалистов ЦИК, коллегу Булаева попросим быть», – сказал Клишас, передает ТАСС.

              В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком готов присоединиться к деятельности рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

              «Конечно, готовы, естественно. У нас боевая готовность 365, а сейчас – 366 дней в году. Мы же не в безвоздушном пространстве, видно, что происходит. Понятно, что здесь роль ЦИК довольно серьезная», – сказала Памфилова.

              Ранее стало известно, что рабочая комиссия будет собираться не реже двух раз в неделю.

              В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию также сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.

              В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.

              Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно. 


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