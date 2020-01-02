Полиция начала проверку прыжка парашютистов с балкона в Красноярске

Полицейские начали проверку после сообщений СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

В полиции сообщили, что «после сообщения СМИ проводится проверка», устанавливаются обстоятельства инцидента, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало, как и заявлений от граждан о произошедшем.

Ранее СМИ сообщили, что в Красноярске два парашютиста выпрыгнули с балкона высотного дома и благополучно приземлились на берегу Абаканской протоки Енисея.