МАК назвал причины выкатывания Boeing за пределы полосы в Сочи в 2018 году

Экипаж самолета авиакомпании «Ютэйр», который в 2018 году скатился в реку в Сочи, проигнорировал предупреждения бортовых систем и приземлился на неподходящую ВПП, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«К выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП, его разрушению и пожару привели следующие факторы: неоднократное игнорирование экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра, что при попадании в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный) на малой высоте привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца ВПП (с перелетом 385 м от зоны точного приземления) на повышенной приборной скорости и с попутной составляющей ветра», – сообщается в отчете, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что средний коэффициент сцепления ВПП, согласно расчетам, был меньше 0.3, что не позволяло выполнить посадку согласно действующим нормативным документам.

В 2018 году пассажирский Boeing после посадки в Сочи скатился со взлетно-посадочной полосы в реку и загорелся. Крыло и стойки шасси самолета были разрушены. В результате инцидента погиб сотрудник аэропорта, пострадали 18 человек.