Названа ожидаемая дата визита Уиткоффа в Россию

ТАСС сообщил о визите Уиткоффа в Россию 6 августа

Tекст: Елизавета Шишкова

Визит специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Россию может состояться 6 августа, передает ТАСС. Информацию о дате подтвердили источники агентства, включая представителей с американской стороны.

Один из собеседников сообщил: «Ориентируемся на среду». Другой источник уточнил: «По плану 6 августа». Официальных заявлений от американских и российских властей на данный момент не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль рассматривает визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6–7 августа как важное и полезное событие.

Пресс-секретарь президента не исключил возможность личной встречи Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.