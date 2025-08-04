Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Названа ожидаемая дата визита Уиткоффа в Россию
ТАСС сообщил о визите Уиткоффа в Россию 6 августа
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа.
Визит специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Россию может состояться 6 августа, передает ТАСС. Информацию о дате подтвердили источники агентства, включая представителей с американской стороны.
Один из собеседников сообщил: «Ориентируемся на среду». Другой источник уточнил: «По плану 6 августа». Официальных заявлений от американских и российских властей на данный момент не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль рассматривает визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6–7 августа как важное и полезное событие.
Пресс-секретарь президента не исключил возможность личной встречи Уиткоффа с Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.