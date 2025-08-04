Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры
Песков сообщил о возможности встречи Путина со спецпосланником США Уиткоффом
Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, запланированный на 6–7 августа, рассматривается в Кремле как важное и полезное событие, не исключающее личной встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кремль всегда рад визитам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву и считает контакты с ним важными и полезными, передает ТАСС.
Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с господином Уиткоффом, считаем их важными, содержательными и очень полезными».
Песков также отметил, что не исключает возможности проведения встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США на этой неделе, учитывая планы визита Уиткоффа в столицу 6–7 августа. По словам пресс-секретаря, Москва не была инициатором визита, но открыта для диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф ожидается с визитом в Россию в ближайшие дни перед введением санкций против Москвы.
Трамп сообщил, что Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.
Американист Борис Межуев отметил, что визит Уиткоффа вряд ли повлияет на ситуацию и может подтолкнуть Трампа к серьезным действиям.