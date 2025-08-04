Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры

Песков сообщил о возможности встречи Путина со спецпосланником США Уиткоффом

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль всегда рад визитам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву и считает контакты с ним важными и полезными, передает ТАСС.

Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с господином Уиткоффом, считаем их важными, содержательными и очень полезными».

Песков также отметил, что не исключает возможности проведения встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США на этой неделе, учитывая планы визита Уиткоффа в столицу 6–7 августа. По словам пресс-секретаря, Москва не была инициатором визита, но открыта для диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф ожидается с визитом в Россию в ближайшие дни перед введением санкций против Москвы.

Трамп сообщил, что Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

Американист Борис Межуев отметил, что визит Уиткоффа вряд ли повлияет на ситуацию и может подтолкнуть Трампа к серьезным действиям.