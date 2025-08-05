Биржевые цены на газ в Европе выросли

Стоимость газа в Европе по фьючерсам TTF достигла 411,8 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Денис Тельманов

По данным лондонской биржи ICE, стоимость газа на европейских биржах по итогам торгов вторника выросла на 0,4% и составила 411,8 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 407,1 доллара, затем в течение дня колебались в диапазоне от 402,9 до 412,2 долларов. В течение торгов цена достигала максимума в 412,2 доллара и минимума в 402,9 доллара.

Как отмечается, в середине февраля биржевой газ в Европе стоил значительно дороже – тогда котировки впервые за два года превысили уровень 630 долларов. За прошлый год средняя стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже показателя предыдущего года.

Самые высокие цены на газ в Европе были зафиксированы в 2021-2022 годах, когда стоимость за тысячу кубометров достигала исторического максимума в 3892 доллара в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле средняя стоимость газа на европейском рынке оказалась на 12% выше, чем годом ранее. Венгрия совместно с российскими энергетическими компаниями готова искать альтернативы поставкам газа из России на случай возможного запрета со стороны Евросоюза. Политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже сказывается отрицательно на экономике ЕС.