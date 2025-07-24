Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
Сийярто заявил о готовности Венгрии с Россией искать решение при запрете на газ
Будапешт совместно с российскими энергетическими компаниями готов искать альтернативу поставкам газа из России на случай, если Евросоюз введет запрет на импорт топлива, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский министр напомнил, что он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме, где провел встречи с руководителями крупнейших российских энергетических компаний.
«Там я убедился в их готовности продолжать поставки в Венгрию, даже если Брюссель попытается этому помешать. Так что решение придется искать, иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой», – поделился он с ТАСС.
В рамках санкций Евросоюза против России с января 2026 года планируется запретить спотовые закупки российского газа странами ЕС. Все государства – члены ЕС должны будут отказаться от российских энергоносителей к концу 2027 года.
Правительство Венгрии ранее заявило, что не поддержит план Еврокомиссии о полном прекращении поставок нефти и газа из России к началу 2028 года.
Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Будапешт настаивает на отмене ограничений ЕС на поставки российских энергоносителей на фоне угрозы роста мировых цен, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.