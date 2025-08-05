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    Приговор Гуцул грозит новым расколом Молдавии
    В Госдуме предложили прекратить увольнение учителей за фото в купальнике
    Конгресс США вызвал чету Клинтонов по делу Эпштейна
    На МКС начался эксперимент по приготовлению пива в космосе
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    Foreign Policy: Жесткая политика Трампа усиливает влияние России в Арктике
    Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску
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    Гендиректор ФК «Ахмат» сообщил о переговорах с Черчесовым о контракте
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    5 августа 2025, 21:57 • Новости дня

    Россиянина задержали за отправку элементов комплекта «Ратник» в США

    В Подмосковье таможенники задержали россиянина за отправку амуниции комплекта «Ратник» в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Центральной оперативной таможни задержали в Подмосковье 36-летнего россиянина, который пытался отправить в США военную амуницию под видом туристических товаров.

    По данным ведомства, мужчина отправил почтой три посылки, оформив их как подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея, передает Ura.ru.

    Однако в посылках были обнаружены элементы боевого снаряжения из комплекта «Ратник». «В отправлениях находились четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников», – сообщили в Центральной оперативной таможне.

    Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ – контрабанда военной техники. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до одного млн рублей.

    Ранее ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.

    5 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль отреагировал на приговор Гуцул

    Песков назвал приговор Гуцул образцом политического давления в Молдавии

    Кремль отреагировал на приговор Гуцул
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Судебный приговор в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является примером политически мотивированного решения и давления на оппонентов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, это давление особенно заметно в ходе предвыборных кампаний.

    Песков подчеркнул, что власти Молдавии оказывают неприкрытое и незаконное давление на политических оппонентов.

    Он также отметил, что оппозиция в Молдавии сталкивается с серьезными ограничениями, а гражданам фактически не дают возможности голосовать за тех, кого они поддерживают.

    Пресс-секретарь президента России считает, что нормы демократии в Молдавии нарушаются. По его мнению, в стране происходит попрание демократических принципов и ущемление прав оппозиции.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Молдавская прокуратура ранее требовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

    В поддержку Гуцул в Молдавии прошел митинг.

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    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    5 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки на Сумском направлении украинские военные отказываются участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска на Сумском направлении существенно снизили интенсивность контратак, передает РИА «Новости». По информации из силовых структур России, военные ВСУ массово отказываются штурмовать позиции российских войск в районе Юнаковки.

    Собеседник агентства заявил: «ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск «Север» в Новоконстантиновке (Перше Травня)». Также отмечается, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области боец ВСУ погиб во время съемки постановочного антироссийского видео.

    Северяне рассказали, что ВСУ использует живой щит из своих бойцов для защиты командиров на Сумском направлении.

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    5 августа 2025, 10:16 • Новости дня
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане сразу нескольких стран, включая Британию, Бразилию, Данию и Грузию, были среди нападавших на Курскую область, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил, что граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Британии, Бразилии и ряда других государств принимали участие в нападении на Курскую область, пишет «Комсомольская правда».

    По его словам, СК продолжает устанавливать их точное количество.

    Он подчеркнул, что во время вторжения использовалось не только оружие советских времен и периода независимости Украины, но и иностранное вооружение, поставленное Киеву странами НАТО. По словам Бастрыкина, среди примененного оружия были американские ракетные системы HIMARS, чешские системы залпового огня RM-70 Vampire, американские комплексы MGM ATACMS, британские крылатые ракеты Storm Shadow и другие образцы иностранного производства.

    Глава СК добавил, что расследование продолжается, и следователи выясняют детали участия иностранцев и используемого ими вооружения.

    Ранее Бастрыкин заявил, что в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а еще 553 человека получили ранения.

    Бастрыкин оценил ущерб от преступлений украинских военных в Курской области более чем в 3 млрд рублей.

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.

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    5 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Названа причина гибели комментатора Гришина

    Комментатор Гришин погиб при переходе путей на станции в неположенном месте

    Названа причина гибели комментатора Гришина
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб на станции Битца в Московской области, когда попытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили в правоохранительных органах.

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб ночью 5 августа на станции Битца в Московской области. По информации правоохранительных органов, трагедия произошла вследствие нарушения правил перехода железнодорожных путей, передает ТАСС.

    Гришина сбил электропоезд на первом пути станции Битца. Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

    спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Позже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уточнила, что Гришин погиб, попав под электричку.

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал гибель Александра Гришиня страшной новостью и большой потерей.

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    5 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможный приезд специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в российскую столицу может прояснить перспективы переговоров по конфликту на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Планируемый визит Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, в Москву способен прояснить текущий этап урегулирования ситуации на Украине, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию немецкого издания Berliner Zeitung.

    В материале отмечается: «Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом».

    При этом автор публикации считает, что вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    5 августа 2025, 07:17 • Новости дня
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Районный суд Вены одобрил арест более 20 российских объектов недвижимости для продажи с аукциона по иску «Нафтогаза Украины» на сумму 120 млн евро, сообщила сама украинская компания.

    В заявлении компании говорится, что суд позволил наложить арест на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России, с последующей их продажей через аукцион, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость арестованного имущества, по заявлению «Нафтогаза», превышает 120 млн евро.

    В компании уточнили, что разрешение касается принудительного исполнения арбитражного решения, обязывающего Москву выплатить компенсацию «Нафтогазу» за утраченные из-за событий в Крыму активы на сумму свыше 5 млрд долларов.

    Верховный суд Нидерландов в декабре 2022 года отклонил кассационную жалобу российской стороны и подтвердил решение Гаагского суда о взыскании с России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома, полностью запретив «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской компании.

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    5 августа 2025, 11:04 • Новости дня
    У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье

    Shot: У Макаревича нашли секретный коттедж в Подушкино стоимостью 70 млн рублей

    У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Музыкант Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) продолжает владеть домом в Подушкино в Московской области, несмотря на заявления об отсутствии имущества в России.

    У Андрея Макаревича ( признан иноагентом в России) обнаружили тайный коттедж в Московской области, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Выяснилось, что музыкант купил двухэтажный каменный дом с панорамными окнами еще в 2008 году у актера Леонида Ярмольника. По оценке источника, стоимость недвижимости составляет около 70 млн рублей.

    Площадь коттеджа превышает 300 кв. м, а участок занимает 1,5 тыс. кв. метров. Коттедж находится в собственности музыканта.

    Соседи рассказали, что последний раз видели Макаревича шесть лет назад, после чего дом так и не выставлялся на продажу. Коттедж уже много лет находится под охраной, за которую музыкант ежемесячно платит около 5 тыс. рублей. На территорию также регулярно приезжает уборщик для поддержания порядка.

    Shot отмечает, что во всех интервью Макаревич заявлял, что «в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни недвижимости, ни работы».

    Ранее представитель музыканта Антон Чернин заявил, что Андрей Макаревич больше не владеет имуществом и бизнесом на территории России.

    Федеральная налоговая служба ранее закрыла компанию Макаревича из-за недостоверных сведений.

    Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием лишить Макаревича гражданства России после его высказываний о народной артистке СССР Александре Пахмутовой.

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    5 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания лидеров России и Белоруссии на Валааме получили широкий общественный отклик.

    Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

    Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

    Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.

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    4 августа 2025, 23:06 • Новости дня
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД

    Замглавы Совбеза Медведев связал снятие моратория по РСМД с действиями НАТО

    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Министерства иностранных дел России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало результатом антироссийской политики стран НАТО, будут и следующие шаги, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало следствием антироссийской политики стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Медведев считает, что теперь наступила «новая реальность», к которой должны быть готовы все оппоненты России.

    «Ожидайте дальнейших шагов», – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

    Ранее МИД России заявил, что страна больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предположил, что после отказа от моратория Москва может предпринять дальнейшие шаги по размещению таких ракет.

    Сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования.

    В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

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    5 августа 2025, 15:44 • Новости дня
    Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
    Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Приговоренная молдавским судом к семи годам заключения глава Гагаузии Евгения Гуцул не сломлена и готова бороться дальше. Такую информацию озвучил молдавский депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней в следственном изоляторе.

    Около десятка человек, среди которых депутаты парламента и члены Исполнительного комитета автономии, провели пикет у входа в следственный изолятор Кишинева, куда была помещена Евгения Гуцул, передает ТАСС.

    Депутат Фотеску передал собравшимся обращение Гуцул жителям автономии, в котором она подчеркнула, что не сломлена и будет бороться за свое имя и права всей Гагаузии, передает РИА Новости. По его словам, Гуцул назвала приговор политической расправой и сообщила о намерении обжаловать решение. Она также поблагодарила гагаузский народ за поддержку и призвала не опускать руки, продолжая борьбу за будущее автономии.

    Протестующие у следственного изолятора держали баннеры и требовали освобождения главы Гагаузии, осужденной к семи годам лишения свободы за финансирование запрещенной в Молдавии партии «Шор».

    Первый заместитель Гуцул Илья Узун выступил перед собравшимися, заявив: «Сегодня самый черный день в истории нашей страны и автономии... придет время и вы будете отвечать в рамках закона. И ваше место будет в этой тюрьме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Гагаузии Евгения Гуцул останется в следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу. Суд в Кишиневе также частично конфисковал имущество Гуцул. Евгения Гуцул назвала решение суда политической расправой, не имеющей отношения к правосудию. Мария Захарова заявила, что действия властей Молдавии стали бедой для страны и ее народа.

    По данным РИА «Новости», в последние месяцы власти Молдавии усилили давление на оппозицию, возбуждая уголовные дела против политиков, задерживая депутатов и расширяя полномочия спецслужб для борьбы с инакомыслием. Также были закрыты десятки СМИ, включая телеканалы и информационные ресурсы, несогласные с позицией властей.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    5 августа 2025, 06:05 • Новости дня
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецке испытали многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен дневной и ночной камерами, а также устройством для сброса боеприпасов.

    Российские инженеры создали новый многоразовый дрон «Бульдог-13» и направили на испытания в реальных боевых условиях, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным «Шустрый». По его словам, дрон оснащен сразу двумя камерами – дневной и ночной, а также наклоняемой камерой по аналогии с моделями Mavic. Устройство предусматривает возможность сброса боеприпасов и может использоваться неоднократно.

    По информации инженера, беспилотник способен переносить груз до 4 килограммов. Это дает возможность использовать его не только для боевых задач, но и для доставки провизии штурмовым подразделениям в труднодоступные места. Также в конструкции дрона можно заменить устройство сброса на барабан на 6 ВОГов, что позволит поочередно сбрасывать до шести гранат.

    Важной особенностью «Бульдога-13» стал уникальный протокол передачи данных для управления, который обеспечивает высокую помехоустойчивость и уровень шифрования. Это затруднит противнику перехват контроля над аппаратом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине и успешно обходит существующие средства радиоэлектронной борьбы.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    5 августа 2025, 16:24 • Новости дня
    В Петербурге могут не пустить в метро с неработающим телефоном

    По новым правилам в метро Петербурга пассажирам надо показывать работоспособность гаджетов

    В Петербурге могут не пустить в метро с неработающим телефоном
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Петербургском метрополитене ужесточили проверки электронных устройств, теперь пассажирам необходимо демонстрировать их работоспособность на входе.

    Меры безопасности по провозу электронных устройств в Петербургском метрополитене были усилены, сообщает пресс-служба метрополитена со ссылкой на приказ Министерства транспорта, передает ТАСС. Теперь пассажиры при досмотре обязаны подтвердить работоспособность девайса. При этом отмечается, что новые правила, регламентирующие такие проверки, вступили в силу еще 1 марта 2025 года.

    В пресс-службе отметили, что этот комплекс мер связан с современными угрозами и направлен на защиту пассажиров и предотвращение опасных ситуаций. В сообщении подчеркивается: «Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий».

    Требование ужесточить контроль объясняется высокой вероятностью использования подобных устройств для нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метро. В приказе Министерства транспорта уточняется, что если работоспособность устройства не подтверждена, его пронос может быть ограничен.

    В метрополитене пояснили, что не могут предоставлять пассажирам источники питания для проверки гаджетов из-за высокой плотности потока, ограниченного пространства и технических возможностей. Также подчеркивается, что нестабильное сетевое напряжение может повредить устройства. «Метрополитен заботится о безопасности всех пассажиров и просит с пониманием относиться к требованиям законодательства», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты петербургского заксобрания поддержали в первом чтении поправки в закон о штрафах за запуск беспилотников в метро. Законопроект предусматривает также наказание для граждан, которые заходят в метрополитен без обуви или одежды. Документ вводит штрафы за провоз животных без клеток в вагонах метро.

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