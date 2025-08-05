Россиянина задержали за отправку элементов комплекта «Ратник» в США

В Подмосковье таможенники задержали россиянина за отправку амуниции комплекта «Ратник» в США

Tекст: Дарья Григоренко

По данным ведомства, мужчина отправил почтой три посылки, оформив их как подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея, передает Ura.ru.

Однако в посылках были обнаружены элементы боевого снаряжения из комплекта «Ратник». «В отправлениях находились четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников», – сообщили в Центральной оперативной таможне.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ – контрабанда военной техники. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до одного млн рублей.

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