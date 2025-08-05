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Госдеп отказался подтверждать скорое ужесточение санкций США против России
Представитель Госдепа Брюс: Трамп привержен дипломатическим решениям по Украине
Глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс отказалась подтверждать скорое ужесточение санкций против России, заявив, что решение остается за президентом США Дональдом Трампом, который привержен дипломатическим решениям.
Когда на брифинге один из присутствовавших принялся рассуждать о скором ужесточении американских санкций, Брюс заявила: «Вы что – декларируете правительству Соединенных Штатов, что в отношении России будет введено больше санкций?» – передает ТАСС.
Она подчеркнула: «Я бы сказала, что мне нужно услышать это от президента Трампа». Брюс отметила, что американский президент «сохраняет приверженность дипломатическим решениям» вокруг ситуации на Украине, несмотря на недовольство ходом взаимодействия с Москвой.
Она напомнила, что ранее США предупреждали о возможности введения санкций и дополнительных импортных пошлин против ряда торговых партнеров России, в частности Индии. По ее словам, окончательные решения по подобным мерам будет объявлять только президент Трамп. Брюс также добавила, что Трамп действует в ситуации вокруг Украины как «реалист» и что именно он будет определять ответ на действия России и ее партнеров.
Госдеп не знает, какими будут шаги по итогам визита в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа. «Прежде всего я не стану комментировать или спекулировать о том, какой будет дипломатический выбор по предложенному или не предложенному. Я этого не знаю и не стану предполагать, что знаю, что президент Трамп сочтет приемлемым», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США.