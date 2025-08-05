Госдеп отказался подтверждать скорое ужесточение санкций США против России

Представитель Госдепа Брюс: Трамп привержен дипломатическим решениям по Украине

Tекст: Антон Антонов

Когда на брифинге один из присутствовавших принялся рассуждать о скором ужесточении американских санкций, Брюс заявила: «Вы что – декларируете правительству Соединенных Штатов, что в отношении России будет введено больше санкций?» – передает ТАСС.

Она подчеркнула: «Я бы сказала, что мне нужно услышать это от президента Трампа». Брюс отметила, что американский президент «сохраняет приверженность дипломатическим решениям» вокруг ситуации на Украине, несмотря на недовольство ходом взаимодействия с Москвой.

Она напомнила, что ранее США предупреждали о возможности введения санкций и дополнительных импортных пошлин против ряда торговых партнеров России, в частности Индии. По ее словам, окончательные решения по подобным мерам будет объявлять только президент Трамп. Брюс также добавила, что Трамп действует в ситуации вокруг Украины как «реалист» и что именно он будет определять ответ на действия России и ее партнеров.

Госдеп не знает, какими будут шаги по итогам визита в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа. «Прежде всего я не стану комментировать или спекулировать о том, какой будет дипломатический выбор по предложенному или не предложенному. Я этого не знаю и не стану предполагать, что знаю, что президент Трамп сочтет приемлемым», – приводит ее слова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США.