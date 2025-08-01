Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме

Tекст: Вера Басилая

Президенты России и Белоруссии проводят неформальную встречу на острове Валаам, передает ТАСС.

Как сообщается, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи традиционно молятся о русских воинах, погибших в разные времена.

Президенты приняли участие в кратком молебне, который состоялся в их присутствии. После церемонии Путин и Лукашенко продолжили неформальное общение на территории монастыря.

Лидеры России и Белоруссии посещают Валаам совместно уже не первый год, отмечая важность духовных традиций в отношениях двух стран.

Ранее Лукашенко прилетел в Петербург и отправился на Валаам для встречи с Путиным.

Пресс-служба Лукашенко ранее информировала, что встреча глав государств пройдет в формате один на один.

В прошлом году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

