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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    10 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    32 комментария
    1 августа 2025, 13:34 • Новости дня

    Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали встречу на острове Валаам.

    Президенты России и Белоруссии проводят неформальную встречу на острове Валаам, передает ТАСС.

    Как сообщается, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи традиционно молятся о русских воинах, погибших в разные времена.

    Президенты приняли участие в кратком молебне, который состоялся в их присутствии. После церемонии Путин и Лукашенко продолжили неформальное общение на территории монастыря.

    Лидеры России и Белоруссии посещают Валаам совместно уже не первый год, отмечая важность духовных традиций в отношениях двух стран.

    Ранее Лукашенко прилетел в Петербург и отправился на Валаам для встречи с Путиным.

    Пресс-служба Лукашенко ранее информировала, что встреча глав государств пройдет в формате один на один.

    В прошлом году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    МИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией, завили в МИД республики.

    «Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани подтвердил начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории», – приводит агентство SANA заявление внешнеполитического ведомства республики.

    Там добавили, что российский лидер подчеркнул абсолютное неприятие Россией любого вмешательства Израиля или его попыток разделить Сирию и подтвердил приверженность Москвы поддержке республики в ее восстановлении и стабильности.

    В ходе встречи министр Сирии подчеркнул приверженность защите всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения, а также необходимость решения проблем, связанных с наследием прежнего режима, как в политическом, так и в структурном плане, чтобы это служило будущему Сирии.

    В МИД Сирии отметили, что состоявшаяся встреча является убедительным политическим индикатором начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения прав и возможностей сирийского государства.

    «Сирия предостерегает Израиль от вмешательства, которое толкает страну к хаосу, и подтверждает, что двери Сирии открыты для всех, кто уважает ее суверенитет и единство и сохраняет ее безопасность и стабильность», – заявили сирийские  дипломаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    В четверг президент Путин встретил в Кремле министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 15:44 • Новости дня
    Лукашенко предложил Западу забрать несколько тысяч осужденных граждан

    Лукашенко рассказал о предложении передать Западу тысячи осужденных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии заявил о готовности передать западным странам тысячи заключенных, но представители Запада отказались от этого предложения во время переговоров.

    О готовности передать несколько тысяч осужденных представителям Запада сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, во время переговоров он предложил забрать из страны осужденных за различные преступления, но этот вариант не устроил западных переговорщиков. Лукашенко рассказал, что лично предложил: «Хотите – мы вам и этих добавим», однако получил отказ: «Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих».

    Ранее стало известно, что в июне белорусские власти отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди освобожденных оказались граждане Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости. Лукашенко также помиловал лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек после визита юриста Дональда Трампа и заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула. Американец Юрий Зенкович, осужденный за попытку переворота, был освобожден по личной просьбе администрации президента США.

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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    31 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности к переговорам с ЕС по мигрантам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск готов к любым переговорам с Евросоюзом, в том числе по вопросам миграции, однако защищать ЕС от нелегальных мигрантов в условиях давления не намерен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что Белоруссия фактически своей миграционной политикой защищала Евросоюз от наплыва мигрантов, концентрируя их у себя и заключая договоры о реадмиссии. Он напомнил, что западные соседи, по его словам, нарушают права человека, перебрасывая через белорусскую границу тела мигрантов, которых ранее «пригласили в свой райский сад», передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    Президент подчеркнул, что ЕС ввел против Минска «абсолютно необоснованные незаконные» санкции. «И я честно сказал: с «петлей на шее» я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике», – заявил Лукашенко.

    Ранее МИД Белоруссии отверг ответственность за миграционный кризис в Европе.

    В мае Лукашенко позитивно оценил результаты эксперимента по привлечению мигрантов для работы в колхозах. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что власти страны намерены активно решать проблему нехватки рабочих рук при помощи мигрантов.

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    31 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов

    Путин разрешил взыскивать налоговые долги без участия суда

    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет налоговым органам взыскивать с граждан долги по налогам и штрафам во внесудебном порядке, если с налоговыми органами нет спора.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, внесудебный порядок распространяется на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам в объеме, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета. Если есть спор с налоговой, взыскание задолженности продолжит проходить через суд, передает РИА «Новости».

    На принятие решения о взыскании долга и его направление гражданину налоговикам дается шесть месяцев с даты окончания срока исполнения требования. Уведомления будут отправляться через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» либо заказным письмом, если электронная доставка невозможна. Гражданин сможет оспорить сумму долга до начала взыскания, подав заявление о перерасчете или жалобу.

    Взыскание будет происходить поэтапно: вначале со счетов, электронных кошельков и цифровых рублей, затем – с наличных средств и имущества, кроме предметов повседневного пользования. Депутат Никита Чаплин отметил, что данный механизм уже доказал эффективность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а теперь логично распространяется и на физических лиц. Ключевым условием является отсутствие спора по сумме долга.

    Чаплин подчеркнул, что закон позволит снизить нагрузку на суды и ускорит погашение задолженностей, при этом права граждан остаются защищенными: «Это баланс между интересами бюджета и защитой граждан». Также, по словам депутата, цифровые сервисы для уведомлений минимизируют риск их неполучения, а поэтапное взыскание исключит изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни.

    Ранее Федеральная служба судебных приставов начала верификацию должников с помощью единого регистра населения, чтобы избежать ошибок, связанных с совпадением имен и фамилий.

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    31 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».

    «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.

    В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.

    Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    1 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    Лукашенко собрался приехать в Россию для личной встречи с Путиным
    Лукашенко собрался приехать в Россию для личной встречи с Путиным
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию, где намерен в неформальной атмосфере обсудить развитие двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится в Россию с рабочим визитом, передает ТАСС. В ходе поездки запланирована личная встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в формате «один на один».

    Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства, отметил, что Лукашенко рассчитывает обсудить с российским лидером вопросы союзных проектов, международную повестку и проблемы региональной безопасности.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии.

    До этого Путин и Лукашенко ранее провели телефонный разговор.

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    1 августа 2025, 10:48 • Новости дня
    Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным

    Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным

    Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию, где запланировано проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС. Информацию о поездке опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого», также размещена видеозапись вылета Лукашенко.

    Ожидается, что главы государств проведут личную встречу для обсуждения текущих вопросов сотрудничества.

    В последний раз Лукашенко и Путин встречались в конце июня в Минске. Тогда переговоры проходили в рамках Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-служба Лукашенко информировала, что встреча глав государств пройдет в формате один на один.

    Лукашенко рассчитывает обсудить с Путиным развитие белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку и вопросы региональной безопасности.

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    31 июля 2025, 18:05 • Новости дня
    Путин и президент Лаоса провели часть переговоров на русском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке.

    Это стало возможно благодаря тому, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена и получил степень почетного доктора этого вуза, сообщил Путин по итогам встречи, передает РИА «Новости».

    «Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле. Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России. Он также напомнил о значении вклада СССР в отношения России и Лаоса.

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    31 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин утвердил повышение пошлин для автомобилистов и мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки, предусматривающие увеличение ряда госпошлин для владельцев транспорта и иностранных граждан с сентября 2025 года.

    Согласно закону, с сентября 2025 года повышается размер госпошлины за получение паспорта транспортного средства до 1200 рублей, а за внесение изменений в него – до 525 рублей, передает РИА «Новости». Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспорта увеличивается втрое: на бумажной основе – до 1,5 тыс. рублей, на пластиковой – до 4,5 тыс. рублей.

    Стоимость национального водительского удостоверения на пластике вырастет до 4 тыс. рублей, а нового поколения – до 6 тыс. рублей. За выдачу международного водительского удостоверения теперь придется платить 3,2 тыс. рублей. Возрастут пошлины за свидетельство допуска к перевозке опасных грузов и его продление – до 2250 и 1,5 тыс. рублей соответственно.

    Пошлина за металлические госзнаки «Транзит» для автомобилей составит 2,4 тыс. рублей, за бумажные – 300 рублей. Государственные регистрационные знаки подорожают: для автомобилей – до 3 тыс. рублей, для мотоциклов и прицепов – до 2250 рублей. Существенно возрастут сборы за оформление изменений конструкции транспортных средств – до 4,5 и 3 тыс. рублей соответственно.

    Впервые вводится пошлина за внесение данных в систему техосмотра – 500 рублей, а также за заключение о соответствии материальной базы автошкол – 15 тыс. рублей. Для иностранцев и лиц без гражданства устанавливается пошлина за постановку на учет по месту пребывания – 500 рублей, за продление срока временного пребывания – 1 тыс. рублей, за регистрацию по месту жительства – 1 тыс. рублей.

    Отмечается, что пошлины не затронут участников эксперимента по новым механизмам учета иностранцев. За выдачу или переоформление патента иностранцу и продление разрешения на работу потребуется заплатить 4,2 тыс. рублей, за дубликат или изменения – 2,1 тыс. рублей. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, но не ранее месяца после публикации.

    Ранее Путин подписал закон об освобождении участников СВО от госпошлины по судебным делам.

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    31 июля 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле президент России Владимир Путин встретил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шейбани и делегацией, передает ТАСС. Визит сирийской делегации состоялся в Кремле.

    Напомним, в четверг министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра начал официальный визит в Москву, где планирует обсудить с российским коллегой стратегические вопросы сотрудничества.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

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    31 июля 2025, 23:17 • Новости дня
    Путин расширил список преступлений, за которые лишат приобретенного гражданства

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за совершение тяжких преступлений, среди которых экстремизм и насильственные действия.

    Согласно Федеральному закону №316 от 31 июля, опубликованному на сайте официального опубликования правовых актов, лишить приобретенного гражданства России теперь могут за убийство, преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, групповые и особо жестокие изнасилования, развратные действия и половые связи с детьми 12-14 лет.

    Кроме того, публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма, воздействие на критическую информационную инфраструктуру и  сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России тоже являются основанием для лишения приобретенного гражданства.

    Помощь противнику и содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также решений иностранных госорганов против безопасности РФ, пропаганда и демонстрация нацистской символики законодательно лишат исполнителя вышеописанного приобретенного гражданства, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, члены семей иностранных граждан, погибших при участии в спецоперации на Украине по контракту, получили право обращаться за получением российского гражданства.

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    1 августа 2025, 04:41 • Новости дня
    Путин подписал закон о праве на две пенсии участникам СВО

    Путин подписал закон о праве на две пенсии участникам СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции (СВО), а также добровольцев и ополченцев Донбасса на две пенсии.

    Новый закон №330-ФЗ от 31 июля, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, предоставляет участникам СВО, добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами в результате боевых действий, право на получение двух пенсий.

    Граждане, участвовавшие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года на Украине, в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, могут претендовать на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости либо по выслуге лет.

    Закон распространяется на тех, кто заключил контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам России. Кроме того, нормы закона касаются и добровольцев и лиц из воинских формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года и ставших инвалидами.

    Закон предусматривает дополнительные выплаты и для родителей призывников, погибших во время службы или умерших по причине военной травмы после увольнения. На них распространяются различные варианты сочетания пенсий по потере кормильца с пенсией по старости или за выслугу лет, а также с социальной пенсией, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин разрешил семьям погибших бойцов СВО получать две пенсии. Также молодые супруги погибших участников спецоперации на Украине смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в приоритетном порядке.

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    1 августа 2025, 04:56 • Новости дня
    Лукашенко отметил смену тона переговоров после размещения Россией ядерного оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Размещение Россией ядерного оружия на территории Белоруссии позволило изменить тон общения с США и другими странами Запада, рассказал президент республики Александр Лукашенко.

    «Как только появилось ядерное оружие, тон разговора с американцами и с другими совершенно иной. Я говорю: мужики, да вы не думайте, мы не собираемся никого бомбить. Но вы должны понимать: шаг влево, шаг вправо и на территорию нашей страны – мгновенный ответ будет», – приводит ТАСС рассказ Лукашенко во время встречи с глава дипмиссий республики.

    Когда западные коллеги понимают и принимают это, по словам главы Белоруссии, в этом нет ничего плохого, так как ни одна страна мира не смогла бы предоставить подобный щит.

    «А это дорогого сегодня стоит», – добавил он, уточнив, что Россия для Белоруссии – гарант безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко подчеркнул особое значение России для Белоруссии, выделив сложную геополитическую ситуацию и экономическое давление.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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