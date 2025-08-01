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    Как СВО изменила логистику армии
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    7 комментариев
    1 августа 2025, 09:20 • Новости дня

    Анонсирован визит Лукашенко в Россию для встречи с Путиным

    Лукашенко собрался приехать с визитом в Россию для личной встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию, где намерен в неформальной атмосфере обсудить развитие двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится в Россию с рабочим визитом, передает ТАСС. В ходе поездки запланирована личная встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в формате «один на один».

    Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства, отметил, что Лукашенко рассчитывает обсудить с российским лидером вопросы союзных проектов, международную повестку и проблемы региональной безопасности.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии.

    До этого Путин и Лукашенко ранее провели телефонный разговор.

    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты


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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 15:44 • Новости дня
    Лукашенко предложил Западу забрать несколько тысяч осужденных граждан

    Лукашенко рассказал о предложении передать Западу тысячи осужденных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии заявил о готовности передать западным странам тысячи заключенных, но представители Запада отказались от этого предложения во время переговоров.

    О готовности передать несколько тысяч осужденных представителям Запада сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, во время переговоров он предложил забрать из страны осужденных за различные преступления, но этот вариант не устроил западных переговорщиков. Лукашенко рассказал, что лично предложил: «Хотите – мы вам и этих добавим», однако получил отказ: «Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих».

    Ранее стало известно, что в июне белорусские власти отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди освобожденных оказались граждане Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости. Лукашенко также помиловал лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек после визита юриста Дональда Трампа и заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула. Американец Юрий Зенкович, осужденный за попытку переворота, был освобожден по личной просьбе администрации президента США.

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    31 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    МИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией, завили в МИД республики.

    «Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани подтвердил начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории», – приводит агентство SANA заявление внешнеполитического ведомства республики.

    Там добавили, что российский лидер подчеркнул абсолютное неприятие Россией любого вмешательства Израиля или его попыток разделить Сирию и подтвердил приверженность Москвы поддержке республики в ее восстановлении и стабильности.

    В ходе встречи министр Сирии подчеркнул приверженность защите всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения, а также необходимость решения проблем, связанных с наследием прежнего режима, как в политическом, так и в структурном плане, чтобы это служило будущему Сирии.

    В МИД Сирии отметили, что состоявшаяся встреча является убедительным политическим индикатором начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения прав и возможностей сирийского государства.

    «Сирия предостерегает Израиль от вмешательства, которое толкает страну к хаосу, и подтверждает, что двери Сирии открыты для всех, кто уважает ее суверенитет и единство и сохраняет ее безопасность и стабильность», – заявили сирийские  дипломаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    В четверг президент Путин встретил в Кремле министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    31 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Посольству Японии в Москве сделано представление из-за экспоната библиотеки

    МИД России сделал представление посольству Японии из-за экспоната библиотеки

    Tекст: Вера Басилая

    МИД сделал представление посольству Японии из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске вернуть макет павильона, находившийся в библиотеке Южно-Сахалинска с 2001 года.

    Посольству Японии в Москве было сделано официальное представление из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, передает ТАСС.

    Ранее японская сторона обратилась к министерству культуры и архивного дела Сахалинской области с просьбой вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», который с 2001 года является экспонатом областной научной библиотеки.

    В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что данный макет ранее рассматривался как официальный подарок.

    Российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро и ее заявления по Южным Курилам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул смену курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    1 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    @ vsolodovbrief

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о вопиющем провале обеспечения безопасности в новом терминале аэропорта, который удалось выявить из-за землетрясения 30 июля.

    «Декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей», – отметил Солодов в Telegram-канале.

    Губернатор региона добавил о необходимости проявления хладнокровия и профессионализма каждым сотрудником аэропорта в экстренных ситуациях.

    «Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Проконтролирую каждый этап устранения этих недоработок», – подчеркнул он.

    Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.

    Ученые в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что афтершоковый процесс после землетрясения затянется на месяцы.

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    31 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности к переговорам с ЕС по мигрантам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск готов к любым переговорам с Евросоюзом, в том числе по вопросам миграции, однако защищать ЕС от нелегальных мигрантов в условиях давления не намерен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что Белоруссия фактически своей миграционной политикой защищала Евросоюз от наплыва мигрантов, концентрируя их у себя и заключая договоры о реадмиссии. Он напомнил, что западные соседи, по его словам, нарушают права человека, перебрасывая через белорусскую границу тела мигрантов, которых ранее «пригласили в свой райский сад», передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    Президент подчеркнул, что ЕС ввел против Минска «абсолютно необоснованные незаконные» санкции. «И я честно сказал: с «петлей на шее» я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике», – заявил Лукашенко.

    Ранее МИД Белоруссии отверг ответственность за миграционный кризис в Европе.

    В мае Лукашенко позитивно оценил результаты эксперимента по привлечению мигрантов для работы в колхозах. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что власти страны намерены активно решать проблему нехватки рабочих рук при помощи мигрантов.

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    31 июля 2025, 16:39 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
    Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.

    Документ о введении новых штрафов опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Согласно закону, за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам, включенным в федеральный список, грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей. К ответственности привлекут и при использовании программ для обхода блокировок.

    Распространение рекламы VPN-сервисов и других средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, теперь карается более серьезно: для граждан штраф составит от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юридических – от 200 до 500 тыс. рублей.

    За незаконную передачу абонентского номера физлицо может заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель – от 50 до 100 тысяч, юридическое лицо – от 100 до 200 тыс. рублей.

    Установлена ответственность за передачу данных для входа в интернет-ресурсы: для граждан штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Использование виртуальных телефонных станций или оборудования для незаконной маршрутизации трафика также наказывается штрафами до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до одного миллиона.

    Организаторы распространения информации понесут ответственность за отказ в сотрудничестве с силовыми структурами: граждане заплатят до 30 тыс. рублей, должностные лица – до 500 тысяч, юридические – до 5 миллионов, при повторном нарушении – до 10 млн рублей. За неисполнение предписаний по доступу к базам данных предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей для компаний и до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что законопроект о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.

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    31 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».

    «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.

    В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.

    Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    1 августа 2025, 02:13 • Новости дня
    Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
    Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сегодня Европа почти полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в подобие «Четвертого рейха». Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ вряд ли чем-то может помочь», – заявил Лавров «Российской газете».

    Глава МИД России напомнил, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах собрать 800 млрд евро якобы на оборонные нужды.

    Как немецкий канцлер Фридрих Мерц призывает вооружать Германию, заниматься вопросом о всеобщей воинской повинности, видимо, как перед Первой и Второй мировыми войнами создавать самую сильную регулярную армию в Европе, заметил Лавров.

    Не отстает и министр обороны ФРГ, посмевший заявить о готовности убивать русских солдат, напомнил министр.

    «Неудивительно, что в условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль», – констатировал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.

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