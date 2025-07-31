Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипломатических миссий заявил, что Россия является гарантом безопасности для его страны.
По словам Лукашенко, если бы Белоруссия не выдержала испытаний в 2020 году и не получила поддержки со стороны России, в том числе поставок вооружения и ядерного оружия, ситуация в регионе могла бы сложиться куда более напряженно. Он выразил мнение, что в таком случае белорусские военные могли бы оказаться в непосредственном противостоянии с НАТО на западных границах, передает БелТА.
Президент Белоруссии особо подчеркнул: «Поэтому для нас Россия – это гарант нашей безопасности». Лукашенко также отметил, что в сложные периоды Россия оказывала Белоруссии необходимую помощь, что сыграло ключевую роль в обеспечении стабильности страны.
Ранее Лукашенко во время встречи с дипломатами подчеркнул особое значение России для Белоруссии, выделив сложную геополитическую ситуацию и экономическое давление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие учения «Запад-2025». Президент Белоруссии заявил, что учения НАТО проходят в опасной близости к границам Белоруссии.