В ходе инцидента с самолетом в Сочи погиб сотрудник аэропорта

В экстренных службах Краснодарского края сообщили, что в ходе инцидента в аэропорту Сочи, где при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся пассажирский Boeing, погиб сотрудник аэропорта, еще несколько человек пострадали.

По словам источника, погибший был сотрудником аэропорта, дежурным. Он умер по дороге в больницу от сердечного приступа, передает ТАСС.

Кроме того, пять или шесть человек пострадали от угарного газа, одного ребенка задели локтем.

Сотрудники городской станции скорой помощи сообщили, что тяжелых травм у пострадавших в результате инцидента с самолетом в Сочи нет, с пассажирами работают психологи.

Ранее в экстренных службах Краснодарского края сообщили, что утром при посадке в Сочи загорелся пассажирский Boeing, на борту которого находились 166 пассажиров.