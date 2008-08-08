После посадки в Сочи загорелся пассажирский Boeing

В экстренных службах Краснодарского края сообщили, что в субботу утром при посадке в Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся пассажирский Boeing, на борту которого находились 166 пассажиров.

По словам источника, возгорание произошло после того, как самолет, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, при посадке зацепился крылом и выкатился за взлетно-посадочную полосу. После остановки воздушного судна началась эвакуация пассажиров, передает ТАСС.

В экстренных службах рассказали, что пожарным удалось сбить пламя.

В авиакомпании «ЮТэйр» подтвердили, что за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи выкатился их самолет.