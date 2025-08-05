Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

Оборона США оказалась в руках Китая Китай продолжает показывать США свою силу через ограничение поставок редкоземельных металлов. Он бьет прямиком по оборонной промышленности США, которая оказалась в серьезной зависимости от КНР. Это усиливает переговорную позицию Пекина по торговой сделке с США. Так легко сдаваться, как это сделали Япония и ЕС, Китай явно не намерен. Подробности Перейти в раздел

Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности Перейти в раздел

«Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности Перейти в раздел

Британия с Украиной затеяли нефтяную катастрофу ради новых санкций Британия перенимает эстафету в борьбе с перевозящим россискую нефть флотом у Прибалтики: по данным СВР, Лондон намерен подорвать танкер, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу и ввести жесткие вторичные санкции для стран, закупающих у России энергоресурсы. Как Москве не допустить подобного исхода? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел