Назван главный козырь Китая

Анна Сытник
Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы
Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.
Геворг Мирзаян
Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД
Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.
Тимофей Бордачёв
50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки
Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.