  • Новость часаПесков заявил о снятии ограничений на размещение РСМД в России
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    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    Южная часть Камчатки сдвинулась из-за землетрясения
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    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    5 августа 2025, 11:59 • Новости дня

    Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

    Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя, сообщила жена комментатора Анастасия Гришина.

    О смерти Александра Гришина сообщила его супруга, передает ТАСС.

    По ее словам, трагедия произошла на железнодорожной платформе в сильный дождь. Гришину было 47 лет.

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования и поделилась воспоминаниями о погибшем. «У меня с ним очень много связано, я запомню его очень профессиональным человеком», – сказала Тарасова.

    Она отметила, что Гришин отличался глубоким знанием предмета и потрясающей памятью, а также добавила, что для нее работа с ним была радостью.

    Гришин начал свою телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год он работал комментатором на телеканале «Спорт», который позже стал называться «Россия-2». Затем, с 2015 по 2018 год, Гришин работал на телеканале «Матч ТВ».

    Он освещал пять Олимпиад, а также матчи чемпионатов мира и Европы по футболу и чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.

    С 2018 года Александр Гришин работал на Первом канале.

    В прошлом году телекомментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни.

    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    Комментарии (8)
    4 августа 2025, 18:24 • Новости дня
    МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах

    МИД выразил протест посольству ФРГ из-за высказываний посла Зигмунд о Курилах

    МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах
    @ Екатерина Аристархова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выступило с жестким протестом в отношении Германии после заявления немецкого посла в Японии о суверенитете России над Курилами.

    Решительный протест был заявлен посольству ФРГ в Москве из-за высказываний посла Германии в Японии Петры Зигмунд, сообщает МИД России.

    Зигмунд поставила под сомнение российский суверенитет и юрисдикцию над Южными Курильскими островами, что, по оценке МИД, является посягательством на территориальную целостность страны.

    В официальном заявлении отмечено: «Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации».

    В российском ведомстве подчеркнули, что южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, что закреплено соответствующими международными договорами и Уставом ООН.

    Также МИД России указал Германии на недопустимость солидаризации с «юридически ничтожными притязаниями» Японии, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в город Немуро и раскритиковало ее заявления по вопросу Южных Курил. Японская сторона ранее рассматривала визиты иностранных дипломатов в регион как поддержку своих территориальных притязаний. Власти России неоднократно подчеркивали, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит обсуждению.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 18:15 • Новости дня
    Германия заявила о создании «пит-стопов» на случай конфликта с Россией
    Германия заявила о создании «пит-стопов» на случай конфликта с Россией
    @ Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия создает специальные «пит-стопы» для военных колонн на случай возможного конфликта с Россией, сообщил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера, в интервью немецкому изданию Focus online.

    Хенне пояснил, что после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась, а НАТО отреагировала созданием новой модели сил, предусматривающей быструю переброску войск на северо-восточный фланг, передает РИА «Новости».

    По его словам, Германия в такой ситуации выступает ключевым логистическим узлом для НАТО. «Для тех сил, которые при необходимости будут переброшены на северо-восточный фланг, Германия – ключевой логистический узел. А для того чтобы все шло как по маслу, мы, так сказать, являемся смазочным материалом в лагере. Мы следим за тем, чтобы переброска союзников проходила гладко. Начиная с того, чтобы солдаты могли спать, есть и пить по пути на восток. Для этого у нас есть так называемые центры поддержки конвоев. Их можно назвать пит-стопом для военнослужащих», – рассказал генерал.

    Он также отметил, что одной из приоритетных задач новой дивизии остается охрана граждан и объектов критической инфраструктуры Германии. Это касается защиты мостов, казарм, водозаборов, электростанций и серверных ферм. Хенне подчеркнул, что сильная Европа, способная к сдерживанию, значительно снижает вероятность реального военного конфликта.

    В минувший вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе.

    Ранее в МИД России заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц ежедневно усиливает агрессивную риторику в адрес России, что вызывает обеспокоенность среди граждан страны. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.

    Комментарии (24)
    4 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    МИД объявил об отказе России от моратория на развертывание наземных РСМД
    МИД объявил об отказе России от моратория на развертывание наземных РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), условия для сохранения моратория исчезли, сообщили в МИД РФ.

    МИД отмечает: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Комментарии (16)
    5 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки на Сумском направлении украинские военные отказываются участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска на Сумском направлении существенно снизили интенсивность контратак, передает РИА «Новости». По информации из силовых структур России, военные ВСУ массово отказываются штурмовать позиции российских войск в районе Юнаковки.

    Собеседник агентства заявил: «ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск «Север» в Новоконстантиновке (Перше Травня)». Также отмечается, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области боец ВСУ погиб во время съемки постановочного антироссийского видео.

    Северяне рассказали, что ВСУ использует живой щит из своих бойцов для защиты командиров на Сумском направлении.

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    4 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    СВР заявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах

    СВР: Спецслужбы Британии готовят экологическую катастрофу в международных водах

    СВР заявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах
    @ Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британские спецслужбы, по имеющимся данным, разрабатывают два сценария диверсий для провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах, сообщила Служба внешней разведки России.

    По данным СВР, Лондон разрабатывает два потенциальных сценария диверсий для организации «массовой облавы» на так называемый «теневой флот». Как отмечается в заявлении СВР, британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах. По поступающей информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО, сообщается на сайте СВР.

    В первом случае планируется организовать аварию танкера в одном из узких морских проходов, что приведет к разливу нефтепродуктов и блокированию фарватера. По мнению Лондона, это может стать поводом для стран НАТО инициировать «чрезвычайную проверку» судна под предлогом соблюдения стандартов безопасности и экологических норм.

    Второй сценарий предусматривает поджог танкера во время отгрузки в порту государства, дружественного России. Ожидается, что пожар нанесет ущерб портовой инфраструктуре и другим судам, что может привести к международному расследованию.

    Исполнение таких терактов британские власти хотят поручить украинским силовикам, рассчитывая на их «грязные методы» и неумение скрыть следы. В Лондоне считают, что это позволит избежать собственной ответственности, а результаты расследования либо обвинят Россию, либо, в худшем случае, Украину, как это было в ситуации с подрывом «Северных потоков».

    Время для проведения атаки Британия намерена выбрать с учетом максимального медийного эффекта, чтобы усилить давление на администрацию Дональда Трампа. Таким образом, Лондон рассчитывает вынудить США ввести более жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, которых представят «косвенными виновниками трагедии», отметили в СВР.

    В публикации подчеркивается, что действия Британии угрожают не только России, но и глобальной энергобезопасности и экологии. Отмечается, что такие шаги могут вызвать недовольство даже среди ближайших союзников Лондона.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике. СВР сообщала, что Киев и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря.

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    4 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.

    По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».

    Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.

    Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.

    До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

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    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

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    4 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Стало известно о движении гигантской аномалии к Нью-Йорку

    Daily Mail: Северная Аппалачская аномалия движется в сторону Нью-Йорка

    Стало известно о движении гигантской аномалии к Нью-Йорку
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Огромный кусок горячей породы, названный Северной Аппалачской аномалией, движется в сторону Нью-Йорка, сообщили СМИ.

    Как передает Daily Mail, «этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит», передает РИА «Новости».

    Северная Аппалачская аномалия представляет собой область горячих пород шириной около 350 километров, расположенную на глубине порядка 200 километров под Аппалачскими горами. По данным исследователей, явление связано с аномально высокой передачей тепла из земных недр, что выделяет этот регион на фоне окружающей территории.

    В отличие от известных горячих точек, которые обычно встречаются рядом с вулканами или на стыках тектонических плит, эта аномалия находится глубоко внутри континента. Ученые отметили, что движение горячей породы необычно для подобных областей и пока остается малоизученным.

    Эксперты прогнозируют, что Северная Аппалачская аномалия достигнет территории Нью-Йорка примерно через 15 млн лет.

    Ранее ученые сообщили, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы заметили внутри орбиты Юпитера крупную межзвездную комету A11pl3Z (3I/ATLAS). Объект приблизится к Солнцу и Марсу в октябре. Комета движется по траектории, не связанной с Солнечной системой.

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    4 августа 2025, 17:24 • Новости дня
    В Харьковской области уничтожен цех ВСУ с германским оборудованием и инженерами

    Координатор подполья Лебедев: Уничтожен цех ВСУ с западным оборудованием и инженерами из ФРГ

    В Харьковской области уничтожен цех ВСУ с германским оборудованием и инженерами
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области уничтожены подземный цех по сборке беспилотников, иностранные инженеры и германское оборудование были ликвидированы при ударе.

    Сообщение о произошедшем опубликовал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». По его словам, удар был нанесен по Лозовскому авторемонтному заводу в Харьковской области, где располагался подземный цех по сборке беспилотников для ВСУ.

    Лебедев уточнил, что ударом полностью уничтожены подземный цех и большая часть готовых беспилотников, а также дорогое оборудование германского производства. Также погибли иностранные инженеры, которые занимались наладкой производства.

    Он отметил, что среди ликвидированных есть около десятка украинских военнослужащих, однако более подробной информации о них пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли групповой удар с использованием аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

    Удар по командному пункту в Новоселовке привел к гибели около 20 иностранных инструкторов и офицеров ВСУ, еще около 10 человек получили ранения.

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    4 августа 2025, 21:02 • Новости дня
    Юрист назвала работающий способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину

    Юрист Никонова: Председатели СНТ должны напоминать дачникам о необходимости соблюдать закон о тишине

    Юрист назвала работающий способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Вызывать полицию в случае, если соседи по даче или в частном секторе нарушают закон о тишине – крайняя и совершенно не работающая мера, которая только испортит отношения между соседями, сказала газете ВЗГЛЯД юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова. Она дала совет, как решить проблему шумных соседей за городом.

    «В большинстве регионов РФ существует "закон о тишине", который ограничивает время, когда можно громко себя вести на дачных участках. В том числе нельзя кричать, свистеть, проводить шумные строительные и ремонтные работы, громко слушать музыку и петь в домах и придомовых территориях, а также на детских и спортивных площадках, использовать звукоусиливающие технические средства, в том числе установленные в автомобилях, использовать пиротехнические средства», – говорит Никонова.

    По ее словам, большая часть людей приезжает на дачи для отдыха, уединения, прогулок, а не для изучения репертуара соседей. «Я являюсь председателем СНТ, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области, и по своему опыту скажу, что у проблемы с шумом две основные составляющие: незнание и морально-этическая», – делится юрист.

    Она отмечает, что многие слышали о «законе о тишине», но сами его не читали, ограничений не знают и поэтому не соблюдают их.  В таких случаях Никонова рекомендует обратиться к председателю дачного товарищества с просьбой периодически напоминать нарушителям о разрешенных временных промежутках для проведения шумных работ либо вежливо поговорить с шумными соседями лично.

    «Напоминания о тишине должны регулярно звучать от председателей. Сейчас в каждом дачном массиве существует свой чат в мессенджерах, а написать напоминание – это дело на пару минут. Зато информация отложится в головах людей. Лично в моем СНТ такой подход работает. То же самое рекомендую делать и главам поселений на официальном сайте, чтоб напомнить жителям частного сектора», – объясняет Никонова.

    Если же причина шума морально-этическая, то ситуация сложнее, поясняет юрист, но и она разрешима. «Необходимо проводить работу с людьми, напоминать о необходимости уважительно относиться к соседям, не нарушать их право на отдых, вести беседы с рабочими, которые делают ремонт или ведут стройку. В обязательном порядке надо информировать арендодателей, если те сдают в аренду свои дома шумным постояльцам», – считает юрист.

    «Вызов полиции считаю крайней и совершенно не работающей мерой. Только отношения между соседями испортятся. Поэтому полагаю правильным председателям дачных массивов, администрации, не отстраняться, а напоминать гражданам о нормах права. Это несложно, при этом действенно», – заключила Никонова.

    Ранее терапевт и травматолог дали рекомендации по защите спины во время работы в огороде. По их словам, в этом деле поможет регулярная разминка с упором на суставы, поскольку именно на них идет нагрузка во время облагораживания дачных территорий.

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    5 августа 2025, 07:17 • Новости дня
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Районный суд Вены одобрил арест более 20 российских объектов недвижимости для продажи с аукциона по иску «Нафтогаза Украины» на сумму 120 млн евро, сообщила сама украинская компания.

    В заявлении компании говорится, что суд позволил наложить арест на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России, с последующей их продажей через аукцион, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость арестованного имущества, по заявлению «Нафтогаза», превышает 120 млн евро.

    В компании уточнили, что разрешение касается принудительного исполнения арбитражного решения, обязывающего Москву выплатить компенсацию «Нафтогазу» за утраченные из-за событий в Крыму активы на сумму свыше 5 млрд долларов.

    Верховный суд Нидерландов в декабре 2022 года отклонил кассационную жалобу российской стороны и подтвердил решение Гаагского суда о взыскании с России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома, полностью запретив «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской компании.

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    4 августа 2025, 23:06 • Новости дня
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД

    Замглавы Совбеза Медведев связал снятие моратория по РСМД с действиями НАТО

    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Министерства иностранных дел России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало результатом антироссийской политики стран НАТО, будут и следующие шаги, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало следствием антироссийской политики стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Медведев считает, что теперь наступила «новая реальность», к которой должны быть готовы все оппоненты России.

    «Ожидайте дальнейших шагов», – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

    Ранее МИД России заявил, что страна больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предположил, что после отказа от моратория Москва может предпринять дальнейшие шаги по размещению таких ракет.

    Сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования.

    В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

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    4 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Боррель сообщил о заморозке помощи ЕС Украине

    Боррель: Помощь ЕС Киеву оказалась заморожена из-за Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 млрд евро была заморожена из-за позиции Венгрии, сообщил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью порталу EUobserver.

    По его словам, с момента его ухода с поста ЕС не предоставлял Киеву новой военной поддержки, а средства Европейского фонда мира оказались заблокированы: «Это было концом этого инструмента. Теперь все должно быть на двусторонней основе», – заявил Боррель, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Венгрия способна воспрепятствовать продлению антироссийских санкций. По его мнению, если Будапешт не согласует продление ограничительных мер против России, это приведет к тупиковой ситуации в Евросоюзе.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отклонить бюджет Евросоюза, предусматривающий выделение средств на Украину и ущемление интересов венгерских фермеров. Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС. Он также сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза.

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    5 августа 2025, 10:16 • Новости дня
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане сразу нескольких стран, включая Британию, Бразилию, Данию и Грузию, были среди нападавших на Курскую область, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил, что граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Британии, Бразилии и ряда других государств принимали участие в нападении на Курскую область, пишет «Комсомольская правда».

    По его словам, СК продолжает устанавливать их точное количество.

    Он подчеркнул, что во время вторжения использовалось не только оружие советских времен и периода независимости Украины, но и иностранное вооружение, поставленное Киеву странами НАТО. По словам Бастрыкина, среди примененного оружия были американские ракетные системы HIMARS, чешские системы залпового огня RM-70 Vampire, американские комплексы MGM ATACMS, британские крылатые ракеты Storm Shadow и другие образцы иностранного производства.

    Глава СК добавил, что расследование продолжается, и следователи выясняют детали участия иностранцев и используемого ими вооружения.

    Ранее Бастрыкин заявил, что в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а еще 553 человека получили ранения.

    Бастрыкин оценил ущерб от преступлений украинских военных в Курской области более чем в 3 млрд рублей.

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.

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