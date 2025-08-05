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Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя, сообщила жена комментатора Анастасия Гришина.
О смерти Александра Гришина сообщила его супруга, передает ТАСС.
По ее словам, трагедия произошла на железнодорожной платформе в сильный дождь. Гришину было 47 лет.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования и поделилась воспоминаниями о погибшем. «У меня с ним очень много связано, я запомню его очень профессиональным человеком», – сказала Тарасова.
Она отметила, что Гришин отличался глубоким знанием предмета и потрясающей памятью, а также добавила, что для нее работа с ним была радостью.
Гришин начал свою телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год он работал комментатором на телеканале «Спорт», который позже стал называться «Россия-2». Затем, с 2015 по 2018 год, Гришин работал на телеканале «Матч ТВ».
Он освещал пять Олимпиад, а также матчи чемпионатов мира и Европы по футболу и чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.
С 2018 года Александр Гришин работал на Первом канале.
В прошлом году телекомментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни.