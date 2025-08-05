ВСУ атаковали белгородские села беспилотниками, ранена женщина

Tекст: Евгения Караваева

В селе Веселая Лопань Белгородского района дрон взорвался во дворе частного дома. Женщина получила ранение, ее госпитализировали с баротравмой, после оказания медицинской помощи она будет лечиться амбулаторно. В результате взрыва повреждены окна, кровля и хозяйственные постройки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Нижнее Березово-Второе FPV-дрон атаковал частный дом, выбиты окна, повреждены крыша и стены. Осколки повредили припаркованный автомобиль. В селе Головчино дрон ударил по «Газели», выбиты стекла, поврежден кузов.

В поселке Уразово осколками посечено несколько транспортных средств, забор домовладения, хозяйственная постройка и коммерческий объект. В хуторе Леоновка удар БПЛА повредил линию газоснабжения, аварийные службы уже провели восстановление, второй взрыв повредил «Газели». В хуторе Бабка перебита линия электропередачи.

В Ракитянском районе в селе Бобрава дрон повредил автомобиль. В Красной Яруге пострадали стекла и кузов легковушки. В Волоконовском районе временно остались без электричества несколько сел и хуторов, восстановление начнется после согласования с Минобороны России.

В селе Грузское поврежден инфраструктурный объект связи и машина, также ликвидировано возгорание травы. Информация о последствиях уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, за неделю от ударов ВСУ погибли 18 жителей России, включая ребенка. А в ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА.