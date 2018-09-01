Появились сведения о числе пострадавших в ходе инцидента с самолетом в Сочи

По данным Министерства здравоохранения России, в результате инцидента, произошедшего в ночь на субботу с самолетом в аэропорту Сочи, пострадали 18 человек, трое из них дети.

В Минздраве уточнили, что среди пассажиров и экипажа самолета погибших нет, передает ТАСС.

В ведомстве заверили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов.

В экстренных службах региона Краснодарского края сообщили, что после инцидента в аэропорту Сочи были госпитализированы 11 человек.

Напомним, в субботу утром после посадки в Сочи загорелся пассажирский Boeing. В результате инцидента погиб сотрудник аэропорта. В авиакомпании «ЮТэйр» и МЧС назвали причины возгорания воздушного судна.