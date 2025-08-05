Коппола перенес операцию на сердце в Риме

La Repubblica: Коппола был срочно госпитализирован и перенес операцию в Риме

Tекст: Антон Антонов

По данным La Repubblica, 86-летнего Копполу доставили в больницу прямо из аэропорта из-за возникшей аритмии после длительного перелета из США. Госпитализация была экстренной, хотя сама операция планировалась заранее, передает ТАСС.

Американский режиссер перенес операцию на сердце в римской клинике «Тор Вергата». В клинике не раскрывают детали о состоянии знаменитого пациента. Сообщается, что Коппола может быть быстро выписан при отсутствии осложнений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Элинор Коппола, супруга Фрэнсиса Форда Копполы, скончалась в 2024 году на 88-м году жизни. Они были женаты более 60 лет.

У режиссера итальянские корни, и он часто посещает Апеннины. Несколько лет назад Коппола купил исторический дворец в регионе Базиликата, откуда были родом его предки.



Фрэнсис Форд Коппола – один из самых известных американских режиссеров, лауреат пяти премий «Оскар». Помимо трилогии «Крестный отец», он снял такие фильмы, как «Апокалипсис сегодня», «Дракула» и «Разговор».