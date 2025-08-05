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Мишустин поручил создать модель финансирования производства парка самолетов
Мишустин поручил Ростеху создать предложения по финансированию парка самолетов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростеху разработать предложения по финансовой модели производства самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных машин более выгодной для авиакомпаний.
Мишустин поручил главе Ростеха Сергею Чемезову подготовить предложения по финансовым моделям производства парка самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных воздушных судов более выгодной для авиакомпаний, передает ТАСС. Мишустин напомнил, что этот вопрос уже подробно обсуждался на стратегической сессии в июле.
В ходе встречи премьер отметил: «Конечно, надо довести все запланированные проекты до конца, но очень важна финансовая модель производства и парка самолетов, и вертолетов». Он подчеркнул, что возможности, предоставляемые производителями авиакомпаниям для закупок, должны быть сходными и учитывать макроэкономическую ситуацию.
Мишустин добавил, что будет правильно, если Ростех совместно с правительством доработает модель, возможно, с учетом субсидирования некоторых расходов, например топлива. По его словам, предложения должны внести доработки по всем проектам в интересах граждан и для реализации национальных целей, поставленных президентом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» выполнила 65% гособоронзаказа за первое полугодие 2025 года. Доходы компании достигли 1,5 трлн рублей.
Также Чемезов сообщал, что полностью импортозамещенный МС-21 должен выполнить свой первый полет в августе.