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    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    5 августа 2025, 21:38 • Новости дня

    Путин поручил расширить поддержку волонтеров в приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин скорректировал меры по развитию добровольчества, добавив к Донбассу, Новороссии приграничные регионы.

    Согласно новому указу, Федеральное агентство по делам молодежи должно обеспечивать поддержку волонтерских инициатив не только в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, но и в ряде российских регионов, граничащих с Украиной, передает ТАСС.

    В список включены Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и город Севастополь.

    Ранее Путин одобрил создание мемориала волонтерам в Курской области. Он пообещал всестороннюю поддержку развитию волонтерства в России.

    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

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    5 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания лидеров России и Белоруссии на Валааме получили широкий общественный отклик.

    Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

    Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

    Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    5 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские технологические проекты

    Путин призвал ВЭБ.РФ сосредоточиться на отечественных разработках

    Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские технологические проекты
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым акцентировал важность приоритета для ВЭБ.РФ в поддержке уникальных российских технологических решений.

    О необходимости сосредоточить усилия на поддержке оригинальных российских технологических проектов президент заявил на встрече с главой госкорпорации Игорем Шуваловым, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что стране нужны собственные разработки и организация производства на отечественных платформах.

    «Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», – заявил президент.

    Путин добавил, что при выборе перспективных проектов для поддержки ВЭБ.РФ следует уделять внимание именно оригинальным отечественным инициативам, а не только импортозамещению. По его словам, исключительно импортозамещение и обратный инжиниринг не приведут к технологическому лидерству России.

    Ранее Путин провел встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым и отметил значимость этого института для экономики страны.

    Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что с 2021 по 2024 год группа ВЭБ оказала поддержку инновационным проектам на сумму более 450 млрд рублей.

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    5 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»

    Политолог Шеслер: Новый школьный курс на Украине – героизация войны против России

    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев усиливает милитаризацию и идеологическую обработку школьников для укрепления образа врага в лице России. Офис Зеленского при одобрении Запада создает таким образом основу будущего подполья для диверсий против россиян, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине сообщили о введении в школах «Основ национального сопротивления».

    «Предмет «Основы национального сопротивления» – это подготовка всей системы и украинского общества к ведению обязательного призыва на военную службу с 18 лет. Таким образом Киев намерен экономить время и средства ВСУ на тренировку вчерашних школьников», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Военной накачкой детей офис Зеленского хочет понравиться Западу, который возмущается недостаточным привлечением украинцев на фронт. Кроме того, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не уверены в сохранении Украины в нынешнем виде. Поэтому они уже сейчас готовят будущих диверсантов для терактов в районах, которые будет контролировать Москва, или даже в глубине территории России», – продолжила аналитик.

    «В идеологическом смысле новый предмет – это продолжение политики Киева по милитаризации сознания молодежи и повышение градуса русофобии и националистических убеждений среди школьников. Это будет не нейтральная война подготовка, а настоящая героизация войны против России», – детализировала собеседница.

    Ранее Игорь Хорт, и.о. начальника отдела политики национального сопротивления минобороны Украины, рассказал, что цикл подготовки украинцев по предмету «Основы национального сопротивления» будет начинаться с 14 лет. Его внедряют вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

    Обучение будет включать участие в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучение обновленной дисциплины «Защита Украины». «Основы национального сопротивления» будут обязательными для парней и девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся», – подчеркнул Хорт.

    Он добавил, что после обучения украинцам нужно будет проходить базовую военную службу. «Еще одним циклом подготовки к национальному сопротивлению станут центры «18-60+». Мы создаем их для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень», – объяснил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине быстро сокращается число школьников – родители увозят чад за границу, поскольку им грозит призыв на фронт с 18 лет. Также известно, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем британских инструкторов, а  основные занятия ведут бывшие бойцы националистических батальонов, таких как «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

    Кроме того, на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    5 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над двумя регионами России за два часа 13 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны в Telegram-канале сообщило о числе сбитых за два часа дронов ВСУ наж Брянской и Калужской областями.

    «С 22.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области», – сказано в сообщении ведомства.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, дежурными средствами ПВО вечером воскресенья были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны.

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    5 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Омбудсмен предложила штрафовать родителей за матерящихся детей

    Омбудсмен Мишонова предложила штрафовать родителей за матерящихся подростков

    Омбудсмен предложила штрафовать родителей за матерящихся детей
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков, использующих нецензурную брань, и их родителей.

    Мишонова отметила, что российское законодательство уже предусматривает ответственность за ненормативную лексику в общественных местах, однако такие случаи сложно фиксировать и доказывать, передает «Газета.Ru».

    Она подчеркнула, что в Казахстане подобная практика уже существует: там штрафы налагаются на подростков старше 16 лет и на родителей детей в возрасте от 14 до 16 лет. «Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с одиннадцати лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», – заявила Мишонова.

    По словам уполномоченного по правам ребенка, отношение к нецензурной лексике среди подростков и в обществе стало менее строгое, а дети зачастую не стесняются использовать грубые выражения. Мишонова пояснила, что даже слова, не признанные официально нецензурными, засоряют язык, а использование таких выражений «питает энергию дьявола».

    Сейчас в России, согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность за нецензурную брань в общественных местах наступает с 16 лет. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

    Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.

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    5 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Трамп заявил о влиянии снижения цен на нефть на Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.

    Дональд Трамп считает, что дальнейшее падение мировых цен на нефть способно оказать серьезное экономическое давление на Россию, сообщает РИА «Новости». По его словам, снижение стоимости нефти на десять долларов за баррель вынудит президента России Владимира Путина пересмотреть действия в отношении спецоперации на Украине.

    Трамп заявил: «Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина – ред.) не останется выбора». По его мнению, экономика России якобы испытывает трудности из-за текущих цен на энергоресурсы, а дальнейшее падение доходов от экспорта нефти может стать важным фактором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не считает законными угрозы США по отношению к Индии из-за импорта российской нефти. Давление Вашингтона не вынудило Нью-Дели отказаться от выгодного импорта российской нефти или ослабить партнерство с Москвой.

    Власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии для ограничения поступлений России от экспорта нефти. Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на прогнозах профицита на рынке к концу года.

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    4 августа 2025, 23:32 • Новости дня
    Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
    Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
    @ Скриншот с видео RT

    Tекст: Ирма Каплан

    Старший инженер из Китая Пэн Пай рассказал, как в 2000-м году сфотографировался в китайском парке БэйХай с Владимиром Путиным, с тех пор прошло 25 лет, но та встреча с российским лидером многое изменила в жизни маленького китайского мальчика.

    «Меня зовут Пэн Пай, русское имя Паша. Мне 36 лет. Сейчас я старший инженер муниципальной компании», – сказал Пэн Пай на русском языке в интервью телеканалу RT, с которым связался в соцсетях.

    Он рассказал, как 25 лет назад отправился в парк Бэйхай, в котором толпа загудела, что где-то там же находится президент России Владимир Путин. Мальчик забрался на перила и помахал российскому политику рукой.

    «А затем внезапно увидел, как он вышел с охраной и подошел ко мне. Он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь», – добавил Пэн Пай.

    Он отметил, что если бы ему снова удалось повстречать российского президента, он бы рассказал ему, что стал старшим инженером.

    RT уточнил, что Пэн Пай признавался, как встреча с российским президентом  вдохновила его изучать русскую культуру и науку. В 2013 году, к примеру,  он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного университета.

    «Очень надеюсь, что вы снова приедете в Китай и я встречусь с вами!» – обратился к Путину Пэн Пай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пока Китай и Россия тесно взаимодействуют, международный порядок не будет нарушен, а политика силы не восторжествует, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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    5 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваевав

    На территории ЛНР служебный автомобиль водоканала подвергся атаке украинским беспилотником, в результате погибли четыре сотрудника предприятия.

    Четверо сотрудников «Сватовского водоканала» в Луганской народной республике погибли в результате удара украинского дрона по служебному автомобилю, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, «погибли четыре человека: мужчины 1975, 1963 и 1983 годов рождения». Еще двое работников предприятия, мужчины 1965 и 1963 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы в центральную городскую больницу Сватово.

    Ранее два сотрудника водоканала пострадали при атаке дронов в Брянске. А в Севастополе объявлена эвакуация людей с пляжа в  после падения БПЛА.

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    5 августа 2025, 00:41 • Новости дня
    На границах с Россией ВСУ начали установку ретрансляторов для дальности атак БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные разместили ретрансляторы рядом с российской границей, чтобы усилить атаки дронами по гражданским объектам в Белгородской и других областях, сообщили представители силовых структур.

    «В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», – рассказал источник РИА «Новости».

    По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион более чем 40 дронами, из-за чего один мирный житель пострадал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, семь из них – над Белгородской областью.

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    5 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Reuters узнало об американских инвесторах болгарского хаба с газом из России

    Tекст: Ирма Каплан

    Два финансиста из США заинтересовались инвестициями в расширение стратегического газохранилища Чирен в Болгарии, большую часть которого занимает российский природный газ.

    Два американских инвестора начали с властями Болгарии обсуждать возможное участие в инвестиционном проекте по увеличению мощности болгарского подземного газохранилища Чирен, передает Reuters.

    По данным источников агентства, речь идет о Стивене П. Линче из Флориды и Фэй Ване, которые хотят участвовать в многомиллионной государственной программе по удвоению емкости хранилища, важного для энергетической инфраструктуры Болгарии и Восточной Европы.

    К ним примкнул Брэд Парскаль, известный по работе в избирательных кампаниях Дональда Трампа, который, по словам источников, играет второстепенную роль на этапе переговоров, но может содействовать налаживанию связи с американскими энергетическими компаниями, если проект будет реализован. Группа ставит целью превратить Болгарию в значимый газовый хаб региона.

    Переговоры между инвесторами и болгарскими властями носят предварительный характер и пока не гарантируют заключения сделки. В ближайшие дни группа должна встретиться с высокопоставленными чиновниками в Софии для получения актуальной информации по объекту и проведения оценки потенциала хранилища Чирен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки газа из России по «Турецкому потоку» в страны Европы в июле увеличились до максимального месячного уровня за всю историю работы трубопровода.

    Кроме того, в июле средняя стоимость газа на европейском рынке оказалась на 12% выше, чем годом ранее, несмотря на снижение к июню.

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    5 августа 2025, 02:14 • Новости дня
    Экс-посол Франции Берманн назвала Трампа загнавшим себя в ловушку

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сам себя загнал в ловушку, а теперь вынужден искать из нее выход, чтобы не потерять лицо, заявила глава дипмиссии в России в 2017-2019 годах и экс-посол Франции в России Сильви Берманн о ситуации с ультиматумом Трампа в адрес России по ситуации с украинским конфликтом.

    «Он загнал себя в ловушку, установив новый, короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты. В результате Трамп теперь вынужден искать решение, позволяющее сохранить лицо», – приводит ТАСС ее слова в эфире телеканала LCI.

    Берманн считает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправлен в Москву по этой же причине.

    «Чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», – считает дипломат, за чем едет в Москву Уиткофф.

    Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.


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    5 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ год назад обстреляли дом матери нового главкома ВВС Украины

    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ обстреляли дом матери нового командующего ВВС Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мать генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, назначенного главой ВВС Украины, живет в российском селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Год назад дом Прасковьи Кривоножко повредил снаряд, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

    По словам Ахмедовой, мать Анатолия Кривоножко жила в селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Учлена СПЧ нет достоверных данных, жива ли женщина. Кривоножко должно быть 87 лет, и в прошлом году ее дом был поврежден снарядом ВСУ, сообщила Ахмедова в Telegram-канале. Но еще до обстрелов мать забрал к себе младший сын, брат главкома.

    «Она перенесла инсульт и не вставала с постели. Главком с ними уже не общается – отрекся, как от Белгородской родины, так и от Прасковьи Ефимовны. А прежде только сухо спрашивал у брата: «Как мать?», «Живы?». Вот последний вопрос актуален, ведь на Первое Цепляево постоянно летят дроны», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сделал новым руководителем военно-воздушных сил украинской армии генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.


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