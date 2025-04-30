Путин поддержал создание мемориала волонтерам в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Так и сделаем», – поддержал глава государства идею одной из участниц просветительского марафона общества «Знание» и призвал работающих близ линии фронта волонтеров быть осторожнее. «Проявлять максимальную осторожность! – призвал он. – Есть потери и среди волонтеров», передает ТАСС.

«Сделаем все, чтобы вас поддержать», – заверил Путин. «Во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело все-таки какой-то особый характер, – отметил президент. – У нас все-таки особые люди, у нас молодые совсем, только начинающие жизнь люди так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что они себя не жалеют».

Ранее Путин рассказал, что украинские боевики были выбиты из Курской области, однако отдельные разрозненные группы «продолжают скрываться по подвалам».

В среду телеканал RT анонсировал премьеру фильма об операции «Поток» в Курской области.