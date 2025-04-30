Tекст: Валерия Городецкая

Путин на встрече с участниками марафона «Знание» сообщил: «Да, вышибли из Курской области противника, но там еще "по щелям", в подвалах каких-то сидят», передает ТАСС.

«Мы слышим, чего говорят там – просят эвакуации, – добавил российский лидер. – Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».

Кроме того, президент провел исторические параллели, заявив, что немецкие танки, используемые на Украине, вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, «вид немецких танков с крестами на Украине» вызывает чувства, от которых невозможно уйти.

В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Телеканал RT анонсировал премьеру фильма об операции «Поток» в Курской области.