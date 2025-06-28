Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин пообещал всестороннюю поддержку развитию волонтерства в России
Президент Владимир Путин подчеркнул роль молодежи как главной движущей силы добровольческих инициатив, отметив значимость их неравнодушия и стремления помогать обществу.
«Мы видим, что именно молодые люди, их энергия и желание служить своему народу и стране – основная движущая сила многих добровольческих, волонтерских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин подчеркнул, что поддержка развития волонтерства будет проводиться на постоянной основе.
Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера. В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.