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Губерниев назвал большой и страшной потерей гибель комментатора Гришина
Комментатор Губерниев: Гибель Гришина стала большой трагедией и шоком для меня
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что трагическая гибель его коллеги Александра Гришиня для него являются страшной новостью и большой потерей.
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих эмоциях после новости о гибели коллеги Александра Гришина, передает «Газета.Ru».
«Страшная новость, я в шоке и ужасе», – заявил Губерниев.
Губерниев отметил, что это для него личная трагедия, а также подчеркнул профессионализм и человечность Гришина. По словам комментатора, они были хорошо знакомы, работали вместе и вместе комментировали различные соревнования.
Губерниев добавил, что вспоминает Гришина как человека, который всегда был готов поддержать коллег по работе. Он напомнил, что Гришин специализировался на фигурном катании и был очень уважаемым специалистом в своей сфере. Губерниев выразил соболезнования всем близким и коллегам погибшего.
Фигурист Александр Энберт назвал комментатора и фигурное катание «одним целым», подчеркнув его глубокое понимание нюансов спорта и высокий профессионализм. Энберт выразил соболезнования родственникам и всем любителям фигурного катания.
Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Позже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уточнила, что Гришин погиб, попав под электричку.