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Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила рекорд
Стоимость бензина марки Аи-95 достигла 77,967 тыс. рублей за тонну, превысив показатель предыдущего дня и установив новый рекорд на торгах.
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже второй день подряд обновляет исторический максимум, передает ТАСС. Цена выросла на 1,25% и достигла 77,967 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее, когда стоимость также превысила показатели сентября 2023 года.
Бензин Аи-92 также продолжил расти в цене, подорожав на 1,01% до 67,314 тыс. рублей за тонну. Его стоимость приблизилась к историческому максимуму и превысила цену отсечения по демпферу для нефтяных компаний, установленную на 2025 год на уровне 66,495 тыс. рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,29% до 58,305 тыс. рублей за тонну, топочного мазута – на 0,19% до 23 тыс. рублей за тонну. Авиационный керосин подорожал на 5,64% и достиг 70,986 тыс. рублей за тонну, при этом сжиженные углеводородные газы снизились в цене на 2,55% до 18,506 тыс. рублей за тонну.
В Минэнерго ранее заявляли, что видят минимальные риски необоснованного роста цен на топливо, отмечая профицитный баланс рынка нефтепродуктов. В ФАС сообщили о возможном повышении минимального норматива продаж бензина на бирже до 17% с 15% для повышения прозрачности ценообразования и минимизации ценовых рисков.
На прошлой неделе правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина до конца августа, который теперь распространяется и на производителей. Необходимость продления ограничений на сентябрь будет зависеть от динамики биржевых цен.