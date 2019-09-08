В СПЧ опровергли сообщения о нарушении на выборах в Петербурге

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод опроверг сообщения о том, что на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга якобы унесли в неизвестном направлении неопечатанный ящик для голосования.

«Мы связались с наблюдателем от Общественной палаты Санкт-Петербурга на УИК 1450. Информация о том, что неопечатанный ящик для голосования унесли в неизвестном направлении, не подтверждается. Заполненные бюллетени в открытом виде не замечены», – сообщил он в Facebook.

«На участке много наблюдателей, поэтому председатель комиссии не совсем корректно очертила место их нахождения, ей сделано замечание. Серьезных нарушений на УИК не зафиксировано», – добавил Брод.

В свою очередь вице-президент Международного института мира Анджела Клейн посетила несколько избирательных участков в Москве и отметила отсутствие каких-либо нарушений. Она обратила особое внимание на эффективность российской системы видеонаблюдения за избирательными участками.

Напомним, в 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В общей сложности проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.