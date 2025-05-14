Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.6 комментариев
Афганская делегация прибыла в Казань
Делегация Афганистана прибыла в Казань для участия в KazanForum
Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар с делегацией прибыл в Казань для участия в экономическом форуме и переговоров по торговле и энергетике.
Делегация движения «Талибана*» во главе с заместителем председателя афганского правительства Абдулом Гани Барадаром прибыла в Казань, передает ТАСС.
Представители Афганистана принимают участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». В состав делегации вошли министры, которые планируют обсудить на полях форума совместные проекты в сферах торговли, сельского хозяйства и энергетики.
Программа афганской делегации стартовала осмотром достопримечательностей Казани, включая крупнейшие мечети города. Деловая часть визита начнется 15 мая, когда представители Афганистана проведут ключевые переговоры с российскими коллегами.
В апреле Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан*» в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее движение «Талибан» подало запрос на открытие представительства в США. А на международном экономическом форуме в Казани впервые вывешен белый флаг с шахадой, который талибы используют как государственный символ Афганистана.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ