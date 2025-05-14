Афганская делегация прибыла в Казань

Делегация Афганистана прибыла в Казань для участия в KazanForum

Tекст: Евгения Караваева

Делегация движения «Талибана*» во главе с заместителем председателя афганского правительства Абдулом Гани Барадаром прибыла в Казань, передает ТАСС.

Представители Афганистана принимают участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». В состав делегации вошли министры, которые планируют обсудить на полях форума совместные проекты в сферах торговли, сельского хозяйства и энергетики.

Программа афганской делегации стартовала осмотром достопримечательностей Казани, включая крупнейшие мечети города. Деловая часть визита начнется 15 мая, когда представители Афганистана проведут ключевые переговоры с российскими коллегами.

В апреле Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан*» в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее движение «Талибан» подало запрос на открытие представительства в США. А на международном экономическом форуме в Казани впервые вывешен белый флаг с шахадой, который талибы используют как государственный символ Афганистана.