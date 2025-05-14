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Афганский флаг талибов впервые появился на форуме в Казани
На международном экономическом форуме в Казани впервые был вывешен белый флаг с шахадой, использующийся талибами (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) как государственный символ Афганистана.
Впервые на площадке международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum» в Казани появился введенный талибами флаг Афганистана, передает ТАСС.
Символизм нового афганского флага заключается в белом полотнище с надписью шахады, что означает свидетельство веры в единого бога. Такой вариант государственного флага был принят движением «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) после их прихода к власти в стране.
В прошлом году делегация Афганистана также принимала участие в форуме, однако официальный флаг «Исламского эмирата Афганистан» тогда не использовался. Ранее прежние власти Афганистана применяли другой, трехцветный символ страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Афганистана и подчеркнул важность прагматичного подхода к власти талибов. Представители движения «Талибан*» приветствовали решение о приостановке запрета на его деятельность в России. В российском МИД сообщили о начале процесса исключения «Талибана» из списка террористических групп.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ