В Калининграде суд арестовал на месяц избившего девушку в караоке самбиста

Арестован самбист Гончаров, напавший на девушку в клубе Калининграда

Tекст: Евгения Караваева

Арестован Алексей Гончаров, уроженец города Светлого, за избиение сотрудницы караоке-клуба в Калининграде. Под стражей он будут находиться до 10 июля, сообщает Калининградский областной суд в своем Telegram-канале. Гончарову вменяется умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

По версии следствия, 8 мая Гончаров в караоке-клубе ударил девушку-менеджера по лицу после того, как она попросила оплатить счет. В результате у нее травмирован глаз и сломана лицевая кость в двух местах.

Отмечается, что обвиняемый ранее был судим и имеет непогашенную судимость за тяжкое преступление против половой неприкосновенности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали бронзового призера чемпионата России 2008 года по боевому самбо Алексея Гончарова. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Всероссийская федерация самбо запретила Гончарову выступать на любых турнирах после этого нападения.