Самбист Гончаров задержан по делу о нападении на девушку в клубе в Калининграде

  • Новость часаПутин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
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    Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле
    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня
    Путин завершил четырехдневную серию международных встреч
    В МИД призвали США «привести в сознание» Киев
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    2 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    11 мая 2025, 05:37 • Новости дня

    Самбист Гончаров задержан по делу о нападении на девушку в клубе в Калининграде

    Tекст: Антон Антонов

    В Калининграде полицейские задержали мужчину, который отказался оплатить счет и напал на сотрудницу караоке-клуба, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Ранее сообщалось, что на девушку напал самбист Алексей Гончаров.

    «Полицейскими задержан подозреваемый в причинении средней тяжести вреда здоровью калининградки», – приводит РИА «Новости» текст сообщения полиции.

    Подозреваемого в нападении доставили в отдел полиции Ленинградского района, где он дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 112 УК – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Санкция по этой статье предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

    По предварительным данным полиции, нападение совершил 37-летний житель города Светлого Калининградской области, который отказался оплачивать свой заказ.

    Во Всероссийской федерации самбо уточнили, что Гончаров не является членом сборной России по самбо. Федерация отметила, что в 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, но на этом его спортивная карьера в самбо завершилась.

    «Задержан самбист Гончаров, избивший девушку в ночном клубе», – передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийская федерация самбо запретила Гончарову выступать на любых турнирах после его нападения на девушку.

    10 мая 2025, 14:10 • Новости дня
    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным

    NBC: Уиткофф воспользовался российскими переводчиками на всех встречах с Путиным

    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нарушение протокола пользовался российскими переводчиками, отказавшись от сопровождения со стороны американского специалиста, сообщает NBC.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным пользовался услугами российских переводчиков. В сообщении телеканала подчеркивается, что Уиткофф не владеет русским языком и не привлек для работы американского переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола, передает телеканал NBC.

    По данным телеканала, два западных чиновника также сообщали, что самолет, на котором летал Уиткофф, не был оборудован защищенной правительственной системой связи. Для совершения конфиденциальных звонков в России он использовал телефон в посольстве США, а также защищенный мобильный телефон.

    NBC добавляет, что ни сам Уиткофф, ни представители Белого дома не прокомментировали данные сообщения, но источники телеканала настаивают, что американские специалисты не присутствовали на встречах в качестве переводчиков.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отверг критику переговоров США и России.

    Президент России Владимир Путин в апреле дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча состоялась в Петербурге. Вторая встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве.

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    10 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после проведения парада Победы в Москве.

    По словам Кошковича, Киев задержал двух венгерских граждан под надуманным предлогом, передает РИА «Новости».

    Он указал, что эти действия были предприняты для отвлечения внимания от провала попыток сорвать парад Победы в Москве.

    Аналитик заметил, что действия украинских властей направлены на подрыв голосования венгров по вопросу ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его мнению, спецоперация Киева против Венгрии обусловлена раздражением украинского руководства после событий в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже. На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.

    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре с СБУ.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 15:50 • Новости дня
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Александра Юдина

    Внимание наблюдателей привлек необычный след на лице Владимира Зеленского на свежей фотографии после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Обсуждение вызвала новая фотография президента киевского режима, опубликованная после его беседы с Трампом, передает радио Sputnik.

    На снимке Зеленский позирует с заметным следом на виске и щеке, что породило множество версий среди экспертов и интернет-пользователей.

    Один из пользователей предположил, что глава киевского режима мог подраться с кем-то из своего окружения. Другие высказали догадку, что он получил травму в результате падения в неадекватном состоянии из-за запрещенных веществ.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил, что снимок могли отретушировать, поскольку Зеленский якобы находится в палате, проходя лечение.

    Врач добавил, что следы могут держаться долго, если человек склонен к отекам, например, из-за употребления алкоголя или запрещенных веществ.

    По его словам, у Зеленского из-за такого образа жизни, вероятно, массажисты вынуждены активно поработать, чтобы привести его в нормальный внешний вид.

    Ранее Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии.

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    10 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и продолжат действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима, отметили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, объявленного в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Нарушения были зафиксированы около Бессаловки и Павловки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку противника возле Липового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция РЭБ «Кракен» и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки отразили атаку противника в районе Валентиновки ДНР. Потери ВФУ составили более 110 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак противника в районах Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Котляровки, Новосергеевки и Алексееви ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, у Богатыря, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение не соблюдавшим режим прекращения огня формированиям механизированной бригады ВСУ поблизости от Новоданиловки Запорожской области и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены более 20 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России удары не наносились, подчеркнули в Минобороны.

    За минувшие сутки средствами ПВО была уничтожена американская управляемая авиабомба JDAM, а также 86 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других бронемашин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях.

    Накануне Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

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    10 мая 2025, 19:41 • Новости дня
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецкорреспондент Андрей Колесников «Коммерсанта» пересмотрел трансляцию парада и признал неточность информации о белорусском президенте Александре Лукашенко, ранее опубликованной в своем материале.

    Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за недостоверную информацию, передает RT.

    В своем репортаже журналист сообщал ранее, что Лукашенко якобы не встал, когда мимо трибуны проходил белорусский военный расчет на параде Победы в Москве.

    Позднее Колесников пересмотрел видеозапись парада и выяснил, что Лукашенко все же встал во время прохождения своих военных.

    «Не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии», – заявил он в материале «Правда о вставании».

    Александр Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот парад лучшим в истории.

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    10 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине

    Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что в противном случае Украина получит преимущество от перемирия.

    «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

    Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

    Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

    Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

    «Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

    Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.

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    10 мая 2025, 18:09 • Новости дня
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Северной Корее военачальники носят множество орденов в связи с особыми традициями, позволяющим передавать награды от поколения к поколению, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Генералы КНДР часто получают множество орденов не только за военные заслуги, но и за достижения в мирное время, объясняет военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    Он отмечает, что в Северной Корее награды могут вручаться за строительство электростанций, борьбу с голодом и другие значимые для страны успехи.

    Однако главная причина большого числа орденов на мундирах северокорейских военачальников связана с особой традицией. Как отметил Коц, «в Северной Корее существует правило, когда сын или внук имеет право носить награды своих отца и деда». По его словам, это является данью уважения и символом преемственности поколений.

    Именно такая система передачи наград и объясняет внушительное количество орденов, которыми украшены кители генералов из Пхеньяна.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что командиры подразделений КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве.

    Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.

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    10 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    План по прекращению конфликта между Россией и Украиной включает 22 пункта, предусматривающих, среди прочего, 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО, сообщило NBC News.

    США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов, передает NBC News.

    По данным издания, в ходе переговоров Киев согласился на предложения Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня на суше, в воздухе и на море, а также выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

    В план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

    «Если Путину нужен выход, вот он», – привел телеканал слова одного западного чиновника.

    Бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор сообщил, что украинская сторона проявила гибкость и поддержала предложения по комплексному перемирию. Европейские и американские переговорщики ожидают, что новый план позволит начать обсуждение с российской стороной.

    По данным NBC, «Россия не проявила интереса к урегулированию».

    Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

    До этого в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцать дней прекратить огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея перемирия поддерживается Москвой, но нуждается в проработке множества нюансов.

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    10 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии

    Политолог Денисов: Предложение «коалиции желающих» о перемирии на руку исключительно Украине

    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление «коалиции желающих» о готовности к прекращению огня на 30 дней не несет в себе никакого смысла, проблема заключается в самой конструкции этой инициативы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Денис Денисов. В субботу после консультаций «коалиции желающих» в Киеве МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня с 12 мая.

    «Заявление «коалиции желающих»  о готовности к прекращению огня на 30 дней – это попытка хоть как-то сохранить украинское руководство и вооруженные силы. В нынешней ситуации любое прекращение огня, будь то на неделю, месяц или больше – это в первую очередь плюс для Украины, которая отступает и терпит поражение», – считает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    «Подобные инициативы фактически одностороннего характера, – продолжил собеседник. – Проблема заключается в самой конструкции этого 30-дневного перемирия».

    Эксперт напомнил, что в прошлом «мы уже наблюдали аналогичное перемирие, которого, по сути, не было из-за отсутствия изначально продуманных механизмов верификации нарушений». «Ни одной международной структуре не было предложено проводить мониторинг перемирия, как всегда бывает при обоюдном желании сторон достигнуть устойчивого прекращения огня. Поэтому озвученная инициатива не несет в себе никакого смысла», – подчеркнул Денисов.

    Что касается утечек информации о разработке США, Европой и Украиной некоего мирного плана из 22 условий, то он не учитывает устранение первопричин украинского конфликта. «Для России действительно важен пункт о том, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. Но в рамках урегулирования конфликта необходимо говорить о его первопричинах. Интеграция Украины в НАТО – это лишь одна из первопричин, но необходимо также решить целый комплекс вопросов», – подчеркнул спикер.

    В субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи «коалиции желающих» заявил о готовности Киева и его союзников со следующей недели к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней. Перемирие должно охватить сушу, воздушное пространство и морские районы.

    На встречу в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Германии, Британии и Польши. После завершения консультаций Владимир Зеленский и остальные участники переговоров обсудили по телефону дальнейшие шаги по мирному урегулированию конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

    Макрон среди прочего заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на прекращение огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея перемирия поддерживается Москвой, но требует обсуждения множества нюансов.

    По данным источников NBC News, США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов. В частности, в план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

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    10 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    N-TV: Британский флот перехватил подлодку России у берегов Франции

    Британский флот перехватил подлодку «Краснодар» у берегов Франции

    N-TV: Британский флот перехватил подлодку России у берегов Франции
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская подводная лодка «Краснодар» была перехвачена военными Великобритании при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.

    Инцидент произошел у берегов Франции, передает Газета.ру. По информации немецкого телеканала n-tv, российская подводная лодка «Краснодар» возвращалась из Средиземного моря в Россию и пересекала Ла-Манш.

    За подлодкой с воздуха наблюдал британский военный вертолет. Затем корабль Королевского флота Британии HMS Tyne осуществил перехват российского судна у побережья Франции. На телеканале n-tv опубликовано видео наблюдения за проходящей субмариной.

    Иных подробностей о происшествии не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Королевский военно-морской флот Британии сопроводил российские военные корабли в проливе Ла-Манш. Королевские военно-воздушные силы Британии перехватили российские самолеты над Балтийским морем.

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    10 мая 2025, 18:21 • Новости дня
    В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
    В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская подводная лодка «Краснодар» прошла через Ла-Манш в штатном режиме после выполнения задач в Средиземном море, формулировка о «перехвате» в СМИ выглядит нелепо, сообщил источник в ВМФ России.

    В ВМФ России отвергли сообщения британских СМИ о «перехвате» подлодки «Краснодар» в Ла-Манше, передает РИА «Новости».

    Представитель штаба ВМФ назвал эти публикации нелепыми и подчеркнул, что российские подлодки выполняют свои задачи в мировом океане, а «перехватить их невозможно».

    Он пояснил, что лодки проходят пролив в надводном положении в строгом соответствии с международным морским правом. «Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», – отметил источник.

    По его словам, «Краснодар» планово возвращалась на базу после выполнения задач в Средиземном море, и никакой сенсации в этом нет.

    Подлодка относится к проекту 636.3 «Варшавянка», вооружена крылатыми ракетами и торпедами.

    Ранее западные СМИ сообщили, что подводная лодка «Краснодар» якобы была перехвачена военными Британии при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.

    Коментарии (14)
    10 мая 2025, 17:36 • Новости дня
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    @ Vitalii Nosach/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны готовы ужесточить антироссийские санкции, если Россия не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня и немедленные мирные переговоры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

    Польский премьер Дональд Туск предупредил о новых санкциях в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия и переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, эта позиция была подтверждена всеми участниками встречи, а также президентом США Дональдом Трампом в телефонном разговоре.

    «Мы готовы к усилению санкций и к дальнейшему сосредоточению всего Запада вокруг Украины», – заявил Туск.

    Он также добавил, что инициаторы предложения о перемирии сохраняют осторожный оптимизм относительно его перспектив.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности угроз России со стороны европейских лидеров, посетивших Киев и обсудивших возможное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня, а необходимо устранить первопричины, среди которых угрозы безопасности для России.

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    10 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих», сообщает украинский канал «Общественное».

    По информации издания, европейских лидеров встретили на киевском вокзале глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига. Политики уже провели первые переговоры с украинскими коллегами, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало фотографии прибытия делегаций и их встречи с представителями украинской власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.

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    10 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Путин словами из песни о Красной армии подтвердил оборонное сотрудничество с Вьетнамом
    Путин словами из песни о Красной армии подтвердил оборонное сотрудничество с Вьетнамом
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил об укреплении оборонного сотрудничества России и Вьетнама, проиллюстрировав планы строками из песни о Рабоче-крестьянской Красной армии.

    Россия и Вьетнам будут углублять оборонное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

    «Наш дорогой друг и товарищ (То Лам) сейчас упомянул о еще одном направлении взаимодействия. Он сказал о планах углублять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В моем выступлении этого не было, но я подтверждаю: такие планы есть», – заметил российский президент. «Имею в виду слова известной у нас песни: «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней», – добавил Путин.

    Кроме того по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом президент Владимир Путин сообщил о решении построить морскую ветроэлектростанцию мощностью 1 тысяча МВт на юго-востоке Вьетнама, передает ТАСС. Российская компания «Зарубежнефть» займется реализацией этого проекта. Путин отметил, что компании из России готовы принимать участие в модернизации гидроэнергетических объектов Вьетнама.

    «Заключенные только что договоренности по мирному атому открывают дорогу для обеспечения страны дешевой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом и для дальнейшего роста вьетнамской экономики, для создания тысяч новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных национальных кадров», – заявил Путин.

    Путин также заявил о заметном росте туристического потока между Россией и Вьетнамом – по его словам, за прошлый год число туристов увеличилось почти вдвое.

    Кроме того, в Ханое планируется открыть региональный центр обучения русскому языку. «Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени Пушкина, на базе которого, в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением, в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии», – заявил Путин.

    Ранее в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

    Стороны подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

    Генсекретарь ЦК КП Вьетнама То Лам подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией.

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    10 мая 2025, 20:32 • Новости дня
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
    @ Hannes P Albert/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Светлана Журова назвала рукопожатие между украинкой Мартой Костюк и экс-россиянкой Дарьей Касаткиной двойными стандартами.

    Журова заявила, что Касаткина теперь не россиянка, поэтому Костюк и пожала ей руку, передает «Спорт-Экспресс».

    По словам депутата, поступок украинки означает, что в случае, если российские спортсмены сменят гражданство, то украинцы начнут жать им руку.

    «По сути-то Касаткина – русская. Удивительная вещь, ничего не сказать. Это абсурд и двойные стандарты», – подчеркнула Журова.

    В матче второго круга Костюк одержала победу со счетом 6:4, 6:2.

    Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

    Журова призывала не хейтить Касаткину за смену гражданства.

    Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной пословицей про бабу и воз. Комментатор Дмитрий Губерниев, между тем, заявлял, что теннисистка Дарья Касаткина имеет полное право выбирать, под флагом какой страны выступать, и осудил тех, кто называет ее за это предательницей.

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