Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Самбист Гончаров задержан по делу о нападении на девушку в клубе в Калининграде
В Калининграде полицейские задержали мужчину, который отказался оплатить счет и напал на сотрудницу караоке-клуба, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Ранее сообщалось, что на девушку напал самбист Алексей Гончаров.
«Полицейскими задержан подозреваемый в причинении средней тяжести вреда здоровью калининградки», – приводит РИА «Новости» текст сообщения полиции.
Подозреваемого в нападении доставили в отдел полиции Ленинградского района, где он дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 112 УК – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Санкция по этой статье предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
По предварительным данным полиции, нападение совершил 37-летний житель города Светлого Калининградской области, который отказался оплачивать свой заказ.
Во Всероссийской федерации самбо уточнили, что Гончаров не является членом сборной России по самбо. Федерация отметила, что в 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, но на этом его спортивная карьера в самбо завершилась.
«Задержан самбист Гончаров, избивший девушку в ночном клубе», – передает РЕН ТВ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийская федерация самбо запретила Гончарову выступать на любых турнирах после его нападения на девушку.