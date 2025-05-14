Суд заочно арестовал и объявил в розыск блогера Гасанова

Блогера Гасанова заочно обвинили в легализации преступных доходов

Tекст: Евгения Караваева

Видеоблогер Гусейн Гасанов заочно арестован Чертановским судом Москвы по делу о легализации преступных доходов, передает ТАСС. Суд выбрал для Гасанова меру пресечения в виде заключения под стражу, несмотря на его отсутствие. Блогеру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174 УК РФ, которая касается легализации преступных доходов.

По информации агентства, решение суда об аресте уже обжаловано. Гасанов объявлен в розыск, однако в базе данных МВД не уточняется, по какой именно статье его разыскивают. В сообщении ведомства говорится: «Разыскивается по статье УК».

Судебное разбирательство проходит в отсутствие Гасанова, его местонахождение не раскрывается. Ему грозят лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в 1 млн рублей. Официальных комментариев от адвокатов блогера или его представителей на данный момент нет.

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