Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
Суд заочно арестовал и объявил в розыск блогера Гасанова
Блогера Гасанова заочно обвинили в легализации преступных доходов
Видеоблогера Гусейна Гасанова заочно арестовали по обвинению в легализации преступных доходов, он объявлен в федеральный розыск, ему грозят 7 лет тюрьмы и штраф в миллион рублей.
Видеоблогер Гусейн Гасанов заочно арестован Чертановским судом Москвы по делу о легализации преступных доходов, передает ТАСС. Суд выбрал для Гасанова меру пресечения в виде заключения под стражу, несмотря на его отсутствие. Блогеру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174 УК РФ, которая касается легализации преступных доходов.
По информации агентства, решение суда об аресте уже обжаловано. Гасанов объявлен в розыск, однако в базе данных МВД не уточняется, по какой именно статье его разыскивают. В сообщении ведомства говорится: «Разыскивается по статье УК».
Судебное разбирательство проходит в отсутствие Гасанова, его местонахождение не раскрывается. Ему грозят лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в 1 млн рублей. Официальных комментариев от адвокатов блогера или его представителей на данный момент нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2025 года девять известных инфлюенсеров оказались включены в черный список по итогам проверки жалоб на их действия. В Киргизии задержали блогера за организацию «языковых патрулей». Американская блогер Александра Йост рассказала, что ее аккаунт блокировали четыре раза из-за публикаций о России.