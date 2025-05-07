Американскую блогершу четырежды блокировали за рассказы о России

Tекст: Александра Юдина

По словам Йост, она наполовину русская, наполовину американка, выросла в США, но уже три года живет в России. Блогер заявила, что ее канал четыре раза блокировали за освещение реальной жизни в России, передает РИА «Новости».

Йост также рассказала, что для нее очень важно не дать забыть о роли Советского Союза в победе над фашизмом, поскольку ее предки воевали в Великой Отечественной войне.

Она подчеркнула, что недавно Дональд Трамп заявил, будто только США вложили больше всего в победу во Второй мировой войне, но на самом деле решающую роль сыграл Советский Союз: «Я это знаю, мы это помним, и это надо рассказывать».

Блогер добавила, что в американской школе учителя либо не говорили о роли России во Второй мировой войне, либо распространяли ложную информацию.

По ее словам, учителя перестали поднимать эту тему в ее присутствии, чтобы не слушать ее правдивые комментарии.

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