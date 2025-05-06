Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
Ассоциация блогеров добавила новых инфлюенсеров в черный список
В апреле 2025 года сразу девять известных инфлюенсеров оказались включены в черный список по итогам проверки жалоб на их действия, сообщили газете ВЗГЛЯД в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
В апреле в черный список блогеров были добавлены Камикадзе Ди, Субо Мамедов, Евгений Савин, Александр Шпак, Эллен Шейдлин, Даниил Крапивников, Гуф (Алексей Долматов), Саркисончик и WENGALLBI.
Основанием для попадания в список может стать систематическое нарушение правил делового взаимодействия, участие в громких скандалах, наносящих ущерб репутации рекламодателя или рынку, случаи неэтичного поведения.
Жалобы на инфлюенсеров проходят обязательную проверку арбитражной группы АБА. Решения о внесении в черный список принимаются на основе анализа характера нарушений.
Для оценки добросовестности используется система карточек: желтая выдается при одной-двух жалобах, коричневая – если имеются потенциальные репутационные риски, черная фиксирует серьезные подтвержденные нарушения. Сотрудничество с обладателями черной карточки нежелательно.
Представители блогеров и агентств могут оспорить попадание в перечень, предоставив аргументированные объяснения для пересмотра статуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогерство официально признали видом экономической деятельности. Новый ОКВЭД вступил в силу 1 мая 2025 года.
Президент Владимир Путин отмечал, что блогерство – это свободная сфера, которая сейчас максимально демократизированная, однако необходимо помнить об ответственности.