Киев заявил об отсутствии разведданных о ночных пусках баллистических ракет

Tекст: Ольга Иванова

Украинские военные не получили данные о первой волне пусков баллистических ракет, которая произошла 18 октября в 23:00, при этом информация о последующих пусках Киеву была предоставлена, рассказал в эфире телеканала «Новости. LIVE» начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова приводит ТАСС.

«Действительно, предупреждения, о которых мы говорим, они были, но ситуация была такая же, как и в предыдущие разы. Были [предупреждения] ночью около трех часов. Если говорить о 23 часах, то там предупреждения не было. <…> Рассчитываем не только на партнеров, но и на собственные силы», – заявил он.

Об аналогичном случае Игнат уже сообщал 14 октября. Тогда украинская сторона осталась без данных о пусках баллистических ракет в ночь на 14 октября, но получила информацию о последующих атаках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США опровергли прекращение передачи разведданных Украине.

В прошлую среду Владимир Зеленский сообщил о предупреждении Вашингтона об остановке предоставления информации.

В тот же день появилась информация, что украинские войска лишили разведданных из-за хамства руководства страны.