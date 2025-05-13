Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

Поданный как «судьбоносный» и наиважнейший вышедший вчера указ Трампа о «снижении цен на лекарства» – настоящий золотой стандарт трампизма. «Идеальный метр» буквально: громкое обещание, внешний враг, игнорирование реальности и отсутствие шансов на изменения.

«Американцы не должны субсидировать рецептурные препараты в других развитых странах и сталкиваться с завышенными ценами на них в США. Поэтому американцы должны иметь доступ к ценам наибольшего благоприятствования на них. Моя администрация предпримет немедленные шаги, чтобы положить конец глобальной халяве (freeloading)».

Америка страдает – виновата, конечно, Европа. Если лекарства за границей дешевле – значит, «мир грабит Америку». Европейцы – опасные «социалисты» (слово из указа, между прочим), которые отказываются платить «справедливую цену», делая лекарства недоступными в США.

Причины высоких цен в США – скучные и сложные. Заинтересованность всех участников процесса от клиник до страховых компаний в росте физического количества денег в системе, отсутствие единого «заказчика» при закупках и сверхзапутанная непрозрачная система этих закупок, системная по сути коррупция, когда каждый чиновник FDA знает, что его будущая зарплата в фармкомпании зависит от того, какую позицию он занимает в переговорах по ценам. Патентные практики – вроде evergreening и patent-hopping и еще целый набор техник противодействия появлению дженериков, запреты на импорт дешевых препаратов. Развитая система «посредников при закупках» (PBM) – каста администраторов, собирающих маржу (600 млрд долларов в год на секундочку) в серой зоне между производителем, страховыми и медиками. То, что фарма – главный плательщик политикам и как спонсор выборов, и как просто лоббист, превосходящий по объемам нефтянку и ВПК. Перечислять можно долго. Но с этим сложно бороться. Зато с «социализмом» в Европе легко и безопасно.

В чём настоящая магия указа? Он якобы бросает вызов ценовой несправедливости, при этом не задевая ни одного из выгодоприобретателей этой несправедливости. Ни фармкомпании, ни посредников, ни лоббистов, ни владельцев акций фармкомпаний. На их месте – «жадные иностранцы». Продажа иллюзии контроля, не трогая интересы (и даже не упоминая) никого, кто действительно в теме. Нет упоминания даже идей очевидных и проработанных при разных администрациях, хотя и регулярно торпедируемых лоббистами – разрешение импорта более дешевых лекарств из Европы и Канады хотя бы в ситуации их физического недостатка.

Итак, как выглядит «золотой стандарт» любого трамповского «решения» на примере «фармуказа»?

1. Превалирование нарратива над реальностью:

– создание упрощенного, эмоционально привлекательного нарратива («иностранцы грабят Америку»);

– игнорирование многофакторной реальности в пользу максимально простого объяснения.

2. Националистическая риторика как замена реальным решениям:

– использование «America First» как универсального идеологического прикрытия для всего;

– вменение ответственности внешним акторам даже без попытки ее доказательств.

3. Обход институциональных механизмов:

– использование исполнительного указа из набора лозунгов вместо разработки, обсуждения с акторами и обществом и внедрения решений;

– создание иллюзии быстрого решения сложных проблем волевым решением лидера.

4. Трансакционный подход:

– сведение любых проблем к вопросу «плохой сделки», которую нужно «перезаключить» на «хорошую»;

– представление любых глобальных систем как простых двусторонних (обязательно двусторонних! – здесь «стороны» – США и Европа при полном игнорировании мира фармы Индии и Китая, где цены еще дешевле) договоренностей.

5. Убежденность в том, что просто демонстрация силы и намерения может изменить все.

На самом деле, минимальное институциональное воздействие при максимальном медийном эффекте трамповских указов – особенность, а не дефект.

В этом смысле указ о ценах на лекарства действительно оказывается идеальной репрезентацией политического стиля, сводящегося к формуле «громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить».

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