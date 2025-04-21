Фармкомпании США предупредили о риске роста дефицита лекарств из-за новых пошлин

FT: Пошлины Трампа против Китая и Индии могут увеличить дефицит лекарств в США

Tекст: Вера Басилая

Представители фарминдустрии США выразили опасения по поводу возможного введения Дональдом Трампом новых пошлин на импорт лекарственных препаратов. Производители дженериков заявили, что такие меры способны спровоцировать нехватку медикаментов, включая средства против рака, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Издание подчеркивает, что дефицит лекарств достиг рекордных значений в первом квартале 2024 года, причем американская система здравоохранения особенно остро испытывает нехватку низкорентабельных препаратов. Значительная часть медикаментов, поступающих в США, импортируется из Индии, а активные фармацевтические ингредиенты закупаются в Китае.

Несмотря на то, что в настоящий момент фармацевтическая продукция не подпала под действие новых американских пошлин, президент США заявил о намерении распространить их на фарминдустрию. Представители отрасли предупреждают, что эти шаги могут привести к дополнительным перебоям с обеспечением пациентов жизненно необходимыми препаратами.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин против Китая, что может вызвать рост цен на дженерики и усугубить нехватку медикаментов в США.

Два года назад сенат США отмечал, что страна испытывает дефицит детских лекарств и антибиотиков, представляющий угрозу национальной безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на открытые намерения США добиться преференций через введение многочисленных пошлин на импорт товаров.