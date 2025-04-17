  • Новость часаПесков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было
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    Ядерная энергетика обеспечит российские перспективы в космосе
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая
    Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    17 апреля 2025, 17:42 • Новости дня

    Захарова тремя словами объяснила цель тарифной политики США

    Мария Захарова заявила о стремлении США получить преференции через пошлины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мария Захарова указала на открытые намерения США добиться преференций через введение многочисленных пошлин на импорт товаров.

    Действия США, суть которых в Белом доме даже не скрывают, направлены на получение преференций через давление пошлинами на импорт товаров, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Я могу сказать тремя словами: они выбивают преференции. Они не скрывают даже этого», – передает слова Захаровой ТАСС.

    Дипломат уточнила, что этим же объясняются колебания в тарифной политике США.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    Посольство Китая в США тоже опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    17 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил об ответственности Зеленского в ударе по командованию ВСУ в Сумах

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

    Захарова заявила о прямой ответственности Зеленского за удар, нанесенный ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский оказался под давлением фактов и был вынужден уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, что фактически подтверждает выдвинутые против него обвинения.

    Захарова считает, что таким образом Зеленский пытался переложить вину за инцидент на Артюха, называя это «очередным страшным военным преступлением, направленным против собственных граждан».

    Дипломат также напомнила Зеленскому его же прошлые слова: «не лох», отметив, что ответственность за произошедшее лежит на нем.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

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    17 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров участвует в переговорах президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле.

    В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что на переговорах планируется обсуждение широкого круга вопросов, в том числе украинской и ближневосточной проблем.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Катар является добрым и важным партнером для России.

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    16 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп продлил запрет на стоянку и движение российских судов в американских портах еще на один год.

    Как говорится в документе Белого дома, который размещен в Федеральном реестре США, Трамп продлил действие чрезвычайного положения в отношении России, передает ТАСС. Он также продлил на один год чрезвычайные полномочия, касающиеся регулирования стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов.

    «Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», – сказано в документе.

    Ранее Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом.

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    17 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было

    Песков заявил об отсутствии новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике

    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по мораторию на удары по энергетическим объектам от Владимира Путина пока не поступало.

    «Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Действующий мораторий на удары по энергетическим объектам был объявлен 18 марта на срок 30 дней, это означает, что его действие истекает 17 апреля.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Песков сообщал, что решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет.

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    17 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джорджа Мелони в ходе встречи с Дональдом Трампом попытается убедить его отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран. Еще одна задача политика – примирить Белый дом и Брюссель. Но премьеру Италии также предстоит решить: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют "засланцев" вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

    «Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

    Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

    Глава Белого дома, в свою очередь, постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

    Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на "благоприятных для Киева" условиях», – напомнил аналитик.

    «Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве "оппозиционера", который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.  

    Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских "засланцев": хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

    Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

    «Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

    Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

    Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

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    17 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана»
    Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России принял решение приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

    Это решение было принято в ходе закрытого заседания суда, передает РИА «Новости». Судья Олег Нефедов огласил решение, удовлетворив административное исковое заявление Генеральной прокуратуры России. Решение вступает в силу немедленно.

    Ранее представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами.

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    17 апреля 2025, 07:14 • Новости дня
    В России создали уникальный препарат от рака

    Девятый арбитражный суд подтвердил создание в России лекарства от рака без аналогов

    Tекст: Александра Юдина

    Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака, не имеющий аналогов, проходит клинические испытания в семи центрах.

    Документы, поступившие в распоряжение суда, свидетельствуют, что «Афотид» уже используется на добровольцах, а его безопасность подтверждена документами, передает РИА «Новости».

    Суд рассмотрел апелляционную жалобу и учел, что в результате исполнения контракта был разработан препарат, позволяющий лечить онкологические заболевания на любой стадии. Клинические исследования «Афотида» разрешены в семи клинических центрах России.

    Минпромторг подал иск против ООО «Лина М» из Королева с требованием расторгнуть госконтракт на сумму 150 млн рублей, заключенный в 2014 году для разработки инновационного лекарственного средства.

    Ведомство также требует взыскать 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

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    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


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    17 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву на празднование 9 Мая, но пока не ответил на него, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», – подчеркнул Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию. «В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим», – добавил дипломат.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая.

    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    17 апреля 2025, 11:28 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал экономические сценарии «мягкой посадки» и «шока» в России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика находится на распутье между сценарием разумной достаточности и жестким кризисом, что связано с замедлением инфляции и возможными изменениями ключевой ставки, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

    По его словам, экономика России находится между двумя вероятными сценариями. Первый сценарий предполагает замедление инфляции до 6,5-7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18-19% к декабрю, передает ТАСС.

    Табах добавил, что высокие процентные ставки дорого обходятся бюджету.

    Также эксперт отметил, что если экономика замедлится слишком быстро или санкционное давление ослабнет, возможно более резкое снижение ставки до 16% при инфляции около 6%.

    Однако, если бюджетные расходы существенно возрастут, инфляция получит новый импульс, что уже наблюдалось в последние годы.

    Второй сценарий, согласно Табаху, предполагает увеличение ставок и сильный спад экономической активности. Этот сценарий предполагает удержание ключевой ставки на уровне 21% до конца года.

    Он подчеркнул, что в жестком сценарии экономический рост будет почти нулевым, а в не приоритетных отраслях – отрицательным.

    При жестком сценарии финансовый рынок окажется под давлением, но будет стимулировано увеличение сбережений.

    Спад в отдельных секторах приведет к снижению спроса на рынке труда, однако рост безработицы будет номинальным из-за демографических условий.

    Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о «мягкой посадке» российской экономики.

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    17 апреля 2025, 10:31 • Новости дня
    Профессор Милюков допустил подмену останков Романовых прахом предков из Англии

    Профессор Милюков: Останки Романовых могли подменить прахом предков из Англии

    Tекст: Ирма Каплан

    Останки царской семьи Романовых, казненных большевиками в 1918 году, могли подменить прахом их предков из Англии, чтобы подтвердить принадлежность к царской семье, считает бывший следователь МВД и профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков.

    Предположение о фальсификации останков царской семьи допустил бывший следователь МВД и профессор кафедры уголовного права РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков, который в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после казни Николая II с семьей в 1918 году их останки могли уничтожить, а общественности представили прах предков Романовых из Англии.

    Милюков пояснил, что для подтверждения связи представленных останков с царской семьей могли использовать прах некоторых потомков династии Виндзоров с кладбища в Англии.

    «Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье», – сказал он.

    Потому, считает профессор, Русская православная церковь все еще не признает подлинность захороненного в Петропавловском соборе праха якобы царской семьи.

    Останки семьи Романовых в 1979 году обнаружили геолог Александр Авдонин и сценарист Гелий Рябов в Поросенковом логу. В 1991 году их повторно эксгумировали, а в 1998 году захоронили в Петропавловском соборе. РПЦ и ряд экспертов высказывают сомнения в их подлинности, утверждая, что царскую семью уничтожили в одной из заброшенных шахт в Ганиной яме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд с заявлением о признании его потомком великого князя Михаила Романова и потребовал проведения генетической экспертизы.

    При этом в конце 2021 года в городе Инвернесс (Калифорния, США) в возрасте 98 лет умер старейший из потомков династии Романовых князь Андрей Андреевич, который являлся праправнуком российского императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.

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    17 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума

    Администрация Трампа оценила сокращение войск в Сирии и ограничение помощи

    WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума
    @ Ameer Al Mohammedaw/dpa/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация США изучает планы по уменьшению американского военного присутствия в Сирии, оставив войска лишь на северо-востоке страны, пишет Washington Post.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения военного контингента в Сирии до минимума с тем, чтобы основной акцент сделать на поддержании безопасности в северо-восточной части страны, пишет Washington Post (WP).

    «Мы продолжаем подходить к Сирии с большой осторожностью, пока Шараа не докажет, что он избавил свое правительство от иностранных боевиков-исламистов и остатков «Аль-Каиды»* (запрещена в России – Прим. ВЗГЛЯД), пока не продемонстрирует, что он может объединить разрозненные меньшинства Сирии», –  заявил WP высокопоставленный представитель администрации Трампа.

    Как отметил один американский чиновник, сокращение войск направлено не на спасение сирийского населения, а на защиту интересов США, чтобы Иран и запрещенная в России террористическая ИГИЛ* не вернулись в Сирию.

    В то же время другой источник указал, что окончательное решение еще не принято, и в администрации Трампа сохраняется скептицизм по поводу возможности сирийского правительства эффективно контролировать территорию страны.

    Многие союзники, региональные эксперты и американские законодатели от обеих партий говорят, что нерешительность администрации Трампа может привести к тому, чего она пытается избежать.

    «Слишком активное вмешательство слишком рано может создать еще больше проблем в сфере безопасности. Но отсутствие или слишком малое участие даст России и Ирану возможность вновь обрести существенное влияние», – заявил на слушаниях в феврале председатель комитета по международным отношениям в сенате Джеймс Риш.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, перемещая военнослужащих в Иракский Курдистан.

    Ранее США сообщали о рассмотрении возможности вывода до 10 тыс. военных из Восточной Европы. Сообщалось, что Syria TV информировал о сигналах США о намерении вывести войска из Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

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