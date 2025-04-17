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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243-х. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    23 комментария
    17 апреля 2025, 09:27 • Новости дня

    Китайская дипмиссия в США высмеяла тарифы Трампа карикатурой

    Посольство КНР в США опубликовало карикатуру на политику пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Посольство Китая в США опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, на своей странице в соцсети X, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

    Ппосольство Китая в США высмеяло политику «грабительских пошлин» американского президента Дональда Трампа, опубликовав карикатуру на своей странице в соцсети X, на которой изображены руки Трампа, играющего в карты на деньги, а вместо мастей у него разновеликие тарифы – 50%, 20%, 100%.

     «Искусство заключать сделки», – подписана карикатура по аналогии с одноименной книгой  Трампа о ведении переговоров и выгодных сделках.

    В первом комментарии к посту с карикатурой китайские дипломаты добавили, что грабительские тарифы США для Китая превратились в игру чисел, которая с экономической точки зрения не имеет большого значения.

    «Разве что за исключением дальнейшей демонстрации того, как США используют тарифы в качестве оружия для принуждения и запугивания других. Китай не хочет вести эти войны, но мы их и не боимся. Если США продолжат играть в эту игру чисел с тарифами, их просто проигнорируют», – уазано в подписи.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США. Тогда же США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. Но и Китай ответ симметрично, прекратив  закупки самолетов и запчастей у Boeing.

    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    16 апреля 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам

    Политолог Скачко: Переговоры по ресурсам Украины закончатся на американских условиях

    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ресурсная сделка будет подписана Вашингтоном и Киевом в ближайшее время. А выпавшая, по мнению президента США Дональда Трампа, прибыль компенсируется за счет других соглашений по использованию украинской инфраструктуры и земель, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов.

    «Если смягчение требований – это правда, а не вброс демократов, то придется признать, что Владимир Зеленский продавил Белый дом в переговорах по ресурсной сделке. Ему помогли позиция европейских союзников и тот факт, что президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение как можно скорее», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Киеву рано радоваться. Выпавшую, по мнению Трампа, прибыль США компенсируют за счет других соглашений по использованию не предусмотренных в ресурсной сделке логистических и инфраструктурных мощностей, трубопроводов, а также земельного фонда Украины. Другими словами – переговоры все равно закончатся на американских условиях», – считает собеседник.

    «Отмечу, что ресурсная сделка будет заключаться в отсутствие мирного соглашения. Как следствие, под российским контролем по мере движения линии фронта могут оказаться ресурсы, указанные в документе. Эти хозяйственно-юридические мины замедленного действия вынудят Киев и Вашингтон в дальнейшем договариваться с Москвой», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что США смягчили требования к Киеву по возврату долга за военную помощь с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Это произошло на переговорах по ресурсной сделке. Сумма близка к оценке самой Украины – 90 млрд долларов.

    Переговоры продолжаются, но стороны «очень, очень близки» к достижению согласия, сказал министр финансов США Скотт Бессент. «Подписание может состояться даже на этой неделе», – добавил он.

    США стремятся взять под контроль все будущие крупные инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, включая нефть, газ и минералы, получив право вето на них в отношении других партнеров Киева. Соглашение затронет часть украинских железных дорог, портов и шахт. Также Штаты намерены получить контроль над трубопроводом Газпрома.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    16 апреля 2025, 11:14 • Новости дня
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%

    Белый дом сообщил о намерении повысить пошлины на импорт из Китая до 245%

    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен поднять пошлины на китайские товары до 245%, чтобы обеспечить национальную безопасность США, сообщает Белый дом.

    США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Белого дома, новые пошлины будут ответной мерой на действия Китая.

    Администрация президента США объясняет, что это решение направлено на уравнивание условий международной торговли и укрепление национальной безопасности США. В прошлом американские пошлины на китайский импорт уже достигали 54%, но в ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 34% на американские товары.

    Новая угроза поднятия пошлин до 245% может привести к дальнейшему обострению торговых отношений между США и Китаем.

    Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.

    Пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.

    США не исключили возможность разрыва торговых связей с Китаем.

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    16 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США, пишет Bloomberg.

    Китай ввел экспортный контроль на семь редкоземельных металлов, ответив таким образом на тарифы, наложенные США, передает Bloomberg.

    Эти металлы играют ключевую роль в технологиях и производстве мощных магнитов и считаются товарами двойного назначения из-за их использования как в гражданских, так и военных целях.

    Китай, обладая почти полным контролем над мировой переработкой редкоземельных элементов, усиливает свое преимущество в геополитической борьбе.

    По информации из источников, близких к исследовательскому агентству Project Blue, США почти не имеют возможностей для переработки этих металлов, что ставит их в уязвимое положение.

    Директор по исследованиям Project Blue Дэвид Мерриман отметил, что «эти продукты и элементы непосредственно влияют на развитие ключевых технологий и поддерживающих отраслей на других крупных рынках, что повышает рычаги влияния Китая в любых переговорах».

    Из 17 общепринятых редкоземельных металлов семь вошли в список ограничений Пекина, что затрагивает производство от смартфонов до ядерных реакторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. В ответ Китай прекратил закупки самолетов и запчастей у Boeing.

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    16 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Трамп лично не допустил Маска на секретный брифинг в Пентагоне по Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Дональд Трамп распорядился отменить участие Илона Маска в тайном брифинге Пентагона по отношениям с Китаем, опасаясь связей предпринимателя с Пекином по линии технологий, пишет Axios.

    Президент США Дональд Трамп лично потребовал отменить брифинг о возможном обострении отношений США и Китая вплоть до войны, в котором собирался участвовать Илон Маск, пишет портал Axios.

    «Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что его там не будет», – процитировал Трампа  высокопоставленный чиновник в беседе с Axios.

    Совещание в Пентагоне по Китаю тайно планировалось 21 марта, однако Трамп узнал о мероприятии и присутствии на нем Маска, у которого бизнес и хорошие отношения с коллегами в Китае. Его присутствие на брифинге подобной тематики было бы неуместным, и Трамп потребовал не допустить Маска к обсуждению.

    После утечки данных о брифинге министр обороны США Пит Хегсет отстранил двух высокопоставленных чиновников Пентагона, Дэна Колдуэлла и Дарина Селника, в рамках расследования разглашения информации о сверхсекретном брифинге по Китаю.

    По словам одного из источников, Трамп заявлял, что не допустит конфликта интересов с Маском во время своего правления, хотя критики сомневаются в искренности его слов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Ранее Маск рисковал потерять влияние и покинуть администрацию Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    16 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Американист: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной

    Политолог Ярыгин: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной

    Американист: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сторонники Демпартии после речи экс-президента вновь испытали чувство разочарования. Они осознали, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Так он прокомментировал первое после ухода из Белого дома публичное выступление экс-президента.

    «Первая после ухода из Белого дома публичная речь Джо Байдена оказалась провальной», – считает Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. По мнению собеседника, выступление экс-президента США было его собственной инициативой.

    «Дело в том, что у него личные счеты с Дональдом Трампом. Байден и раньше относился к республиканцу критически, сейчас же он лишь продолжает заочное противостояние. Поэтому свою речь он посвятил осуждению действий нынешней администрации», – пояснил эксперт.

    Ярыгин указал, что содержание выступления демократа – довольно общее: сетование на расовую несправедливость, критика подхода команды Трампа к увольнению госслужащих, к социальному обеспечению. Впрочем, Байден «выдал» несколько баек: в частности, рассказал, что ему не пришлось расти среди чернокожих. Кроме того, «старый добрый Джо» снова потерялся на сцене.

    «Республиканский электорат после такого лишь уверился: Трамп сменил на посту главы Белого дома того, кто вовсе не должен был занимать этот пост. Байден продемонстрировал, что не ориентируется в современных финансовых и государственных процессах», – отметил американист.

    По его оценкам, сторонники Демпартии после речи экс-президента вновь испытали чувство разочарования. «Они в очередной раз увидели, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии. Экс-президент звучал неубедительно», – уточнил аналитик.

    Собеседник допускает, что после такого провала бывшего главу Белого дома попросят не принимать участия в публичных мероприятиях до промежуточных выборов в Конгресс. Ведь нынешнее выступление демократа способно губительно сказаться на образе политсилы, которая и так переживает непростые времена, считает эксперт. Он напомнил, что в Демпартии продолжается кризис элит.

    «По идее, вместе с Байденом на сцене должен был появиться «преемник», который, условно говоря, поднимет флаг Демпартии и возглавит ее к 2026 году. Но этого не произошло», – добавил Ярыгин. Впрочем, по его оценкам, шанс перегруппироваться и подготовиться к кампании у демократов еще есть.

    «Сейчас внутри партии происходит внутривидовая конфронтация элит. На мой взгляд, наиболее сильным кланом, который, скорее всего, и выдвинет своего кандидата в лидеры, окажется клан Барака Обамы. Вся их повестка будет сосредоточена ровно на том, на что сделал упор Байден. Речь не о новых инициативах, а о критике реформ Трампа», – заключил Ярыгин.

    Ранее Джо Байден впервые выступил с речью после ухода из Белого дома. Он назвал действия команды Дональда Трампа в отношении управления соцобеспечения деструктивными. «Посмотрите, что произошло сейчас. Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько – нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро», – сказал экс-президент.

    Байден подверг республиканца критике из-за масштабного сокращения численности госслужащих. Политик ни разу не называл Трампа по имени, используя вместо этого слова «этот парень». Он также не упомянул напрямую главу департамента госэффективности Илона Маска, однако раскритиковал его работу.

    «Они следуют старой фразе из технологических стартапов – цитата: «двигайся быстро, ломай вещи». Они сначала стреляют, а потом целятся. И в результате получается много ненужной боли», – считает Байден. Представитель Белого дома Стивен Чунг резко раскритиковал экс-президента, заявив, что его «бессвязная речь» свидетельствует о его «слабом уме» и «быстром падении к новым минимумам».

    Некоторые демократы выразили сомнения относительно целесообразности возвращения экс-президента на политическую арену. Стратег Карен Финни подчеркнула, что его выступление может отвлечь внимание от критики в адрес Трампа за торговую войну с Китаем и введение тарифов. Байден покинул пост президента с одним из самых низких рейтингов одобрения, и часть демократов винит его в победе Трампа.

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    16 апреля 2025, 12:22 • Новости дня
    Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского

    Politico: Трамп разозлился на Евросоюз из-за поддержки Зеленского

    Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ЕС из-за поддержки президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Президент США Дональд Трамп был огорчен поддержкой Европейским союзом украинского лидера Владимира Зеленского после их встречи в Белом доме, сообщает Lenta.ru. Источники сообщили изданию Politico, что это недовольство привело к решению прекратить военную помощь Украине через 24 часа после инцидента.

    Зеленский, со своей стороны, заявил, что до мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще далеко, что также разозлило Трампа. В результате этого заявления и сопутствующей перепалки отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными.

    По словам некоторых представителей американской администрации, именно слова Зеленского стали триггером, вызвавшим резкую реакцию Трампа на союзников в ЕС, продолживших поддерживать украинского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, указывая на недостаток политической воли у западных партнеров.

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина неоднократно обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон настойчиво отказывается продавать их Киеву.

    Зеленский разозлил Трампа своими заявлениями о поставках вооружений.

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    16 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп продлил запрет на стоянку и движение российских судов в американских портах еще на один год.

    Как говорится в документе Белого дома, который размещен в Федеральном реестре США, Трамп продлил действие чрезвычайного положения в отношении России, передает ТАСС. Он также продлил на один год чрезвычайные полномочия, касающиеся регулирования стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов.

    «Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», – сказано в документе.

    Ранее Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом.

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    16 апреля 2025, 10:21 • Новости дня
    При патрулировании американо-мексиканской границы погибли два морпеха США

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время патрулирования американо-мексиканской границы в ДТП погибли два морских пехотинца США, один военный получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

    Двое американских военнослужащих погибли во вторник в результате опрокидывания автомобиля в Нью-Мексико, еще один военнослужащий США был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

    Издание отмечает, что инцидент стал первым случаем гибели военных после расширения миссии по борьбе с нелегальной миграцией президентом Дональдом Трампом на южной границе.

    «Авария произошла в 8.50 недалеко от Санта-Терезы, пограничного города к западу от Эль-Пасо», – приводит газета выдержку из сообщения военных.

    Три представителя министерства обороны добавили, что в инциденте участвовали морские пехотинцы США из Кэмп-Пендлтона в Калифорнии. Пока неясно, каким транспортным средством они управляли. Также личности погибших военнослужащих не разглашаются до тех пор, пока не будут уведомлены их семьи. Ведется расследование произошедшего.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности к односторонним действиям против наркокартелей в Мексике, если сотрудничество с ними со стороны мексиканских чиновников не прекратится.

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    16 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    Politico: Франция помогла Зеленскому наладить отношения с Трампом после перепалки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма главы киевского режима Владимира Зеленского, адресованного президенту США Дональду Трампу, после перепалки в Белом доме, пишет Politico.

    По данным Politico, дипломаты из Франции, Британии и Германии на протяжении нескольких недель обсуждали способы восстановления отношений между Трампом и Зеленским, передает ТАСС.

    Неизвестный чиновник подтвердил изданию, что сотрудники французского МИД активно участвовали в обсуждении текста так называемого «примирительного письма» Зеленского.

    Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете.

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    16 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Байден выступил в защиту соцобеспечения после сокращений Трампа

    Экс-президент США Байден раскритиковал сокращения в агентстве соцобеспечения

    Байден выступил в защиту соцобеспечения после сокращений Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден выступил с речью в Чикаго, защищая социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа, сообщает Reuters.

    Бывший президент США Джо Байден, впервые с момента ухода из Белого дома в январе, выступил с речью в Чикаго, посвященной защите Администрации социального обеспечения (SSA), сообщает Reuters.

    Он раскритиковал администрацию США Дональда Трампа, обвинив ее в значительных сокращениях кадров в SSA и закрытии офисов. Байден заявил, что новое правительство нанесло столько ущерба и разрушений, подчеркнув, что социальное обеспечение – не просто государственная программа, а «священное обещание нации».

    SSA ежегодно выплачивает 1,4 трлн долларов в виде пособий 73 млн пожилых и инвалидов в США. Байден отметил, что администрация Трампа, вопреки обещаниям, вмешивается в работу SSA, что может привести к увеличению очередей и задержкам в выплатах. Судья федерального суда ранее приостановил передачу данных граждан, узнав о нарушениях конфиденциальности.

    Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт, заявила, что Трамп твердо намерен защищать социальное обеспечение для законопослушных налогоплательщиков и пенсионеров. Однако внутри SSA уже начались увольнения, особенно в IT-отделах, что привело к частым сбоям в компьютерных системах. Байден выразил возмущение: «Кем они, черт возьми, себя возомнили?»

    Некоторые демократы выразили сомнения относительно целесообразности возвращения Байдена в политическую арену. Стратег Карен Финни подчеркнула, что его выступление может отвлечь внимание от критики в адрес Трампа за торговую войну с Китаем и введение тарифов. Байден покинул пост президента с одним из самых низких рейтингов одобрения, и некоторые демократы винят его в победе Трампа. Тем не менее, историк Тимоти Нафтали считает важным, чтобы Байден выступил в защиту социального обеспечения, поскольку он всегда являлся его сторонником.

    Ранее Минздрав США предложил сотрудникам добровольно уволиться с выплатой 25 тыс. долларов. В начале февраля более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие, предложенное администрацией Трампа.

    Также сообщалось, что в конце января американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев в случае увольнения до 6 февраля, чтобы побудить их вернуться к работе в офисах.

    До этого администрация Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам.

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    16 апреля 2025, 13:30 • Новости дня
    NYT: США закроют десятки посольств и консульств на каждом континенте

    Госдеп США намерен сократить число диппредставительств за рубежом

    Tекст: Ирма Каплан

    Государственный департамент США планирует закрыть около 30 дипломатических миссий, что может повлиять на присутствие страны в Европе и Африке, пишет NYT.

    Государственный департамент США планирует закрыть почти 30 дипломатических миссий за рубежом в ближайшее время, что может привести к значительному сокращению международного присутствия страны, пишет New York Times (NYT).

    «Администрация Трампа рассматривает планы закрытия 10 посольств и 17 консульств, а также сокращения или объединения персонала нескольких других иностранных миссий, согласно внутренней служебной записке Госдепартамента, с которой ознакомилась газета», – сказано в материале.

    Данное сокращение отвечает планам президента США Дональда Трампа оптимизировать затраты на работу департамента, однако есть и опасения в том, что так Вашингтон уступит жизненно важное дипломатическое пространство Китаю, в том числе в регионах мира, где США имеет большее присутствие, чем КНР.

    «Шесть посольств, которые меморандум предлагает закрыть, находятся в Африке: Центральноафриканская Республика, Эритрея, Гамбия, Лесото, Республика Конго и Южный Судан. Меморандум рекомендует передать их функции посольствам в соседних странах», – уточняет NYT.

    Меморандум также рекомендует закрыть два небольших посольства в Европе, в Люксембурге и на Мальте, дипломатические миссии в Гренаде и на Мальдивах, пять консульств во Франции – в Бордо, Лионе, Марселе, Ренне и Страсбурге, два  в Германии – в Дюссельдорфе и Лейпциге, еще два, Мостар и Баня-Лука, находятся в Боснии и Герцеговине и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты планируют увеличить число дипломатов в своем посольстве в Москве, чтобы иметь возможность выдавать визы россиянам и оказывать необходимые консульские услуги.

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    16 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    СМИ: Финансируемые Соросом организации помешали Трампу выдворять нелегалов

    Сорос профинансировал иск, остановивший депортацию 530 тыс. мигрантов из США

    Tекст: Ирма Каплан

    Организации, финансируемые Джорджем Соросом, препятствовали депортации более 530 тыс. мигрантов из США по решению окружного суда, заблокировавшего инициативу администрации Дональда Трампа, пишет Breitbart News.

    Американские организации, спонсируемые Джорджем Соросом, препятствуют депортации нелегальных мигрантов из США, сообщает портал Breitbart.

    Ранее окружной суд США заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа о лишении временного правового статуса более 530 тыс. мигрантов из Латинской Америки.

    По данным источников портала, две организации – Justice Action Center и Human Rights First – получили финансирование в размере 450 тыс. и 6,2 млн долларов соответственно от структур Сороса. Они подали иск, который блокировал депортацию, инициированную Трампом, сказано в материале.

    Это, по данным портала, не первый случай вмешательства финансируемых Соросом организаций в дела нелегальных мигрантов. В прошлом месяце связанная с Соросом организация Democracy Forward частично стояла за судебным процессом, призванным помешать Трампу депортировать нелегальных членов банды из США, используя Закон об иностранных преступниках.

    Напомним, администрация президента США приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища.

    В апреле New York Post сообщила, что служба иммиграционного и таможенного контроля США депортировала свыше 100 тыс. человек с момента инаугурации Дональда Трампа.

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    16 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    FT: США сохранят пошлины на некоторые товары из ЕС ради возвращения бизнеса

    FT: Вашингтон оставит тарифы на импорт из ЕС для поддержки американских компаний

    Tекст: Ирма Каплан

    США намерены сохранить ключевые таможенные тарифы на европейские товары даже после торговых переговоров с ЕС, стремясь вернуть бизнес в страну, пишет FT.

    Два дипломата из Евросоюза, которые присутствовали в понедельник на встрече комиссара ЕС по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича с министром торговли США Говардом Лютником и представителем США на переговорах Джеймисоном Гриром сообщили, что американская сторона ясно дала понять намерение Вашингтона сохранить определенный уровень тарифов, пишет Financial Times (FT).

    По словам источников газеты, стороны обсудили так называемые взаимные тарифы президента США Дональда Трампа в отношении ЕС, установленные на уровне 20%, и его 25-процентные пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей в США.

    «Взаимный» тариф, распространяющийся на большую часть импорта США из ЕС, был снижен до 10% на 90 дней, чтобы обеспечить возможность переговоров между сторонами. Дипломаты ЕС заявили, что американские переговорщики подчеркнули желание вернуть промышленность из-за рубежа, что требует сохранения тарифов на определенном уровне.

    «США не готовы снижать пошлины на автомобили или сталь, но, возможно, готовы пойти на уступки по взаимным пошлинам, но их базовая ставка составит 10%. Так в чем же тогда идти на уступки?» – сказал один из дипломатов.

    Второй дипломат сказал, что из-за хаоса в администрации Трампа трудно понять, что является настоящей политикой, а что тактикой ведения переговоров.

    «Сохранять напряжение, делать все «временным» стало своего рода традицией», – отметил источник.

    Представитель ЕС по торговле Олаф Гилл заявил во вторник о необходимости подробной информации от американцев, чтобы «четче представлять, каких результатов они ожидают на этих переговорах». По его словам, Шефчович на переговорах повторил предложение о взаимном снижении тарифов на промышленные товары.

    «ЕС выполняет свою часть работы. Теперь США необходимо определить свою позицию. Как и в случае с любыми переговорами, это должна быть улица с двусторонним движением... обе стороны должны что-то предложить», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, японская компания Honda Motor уже в июне перенесет производство гибридных автомобилей Civic, предназначенных для рынка США, с завода в Японии на предприятие в американском штате Индиана.

    Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год. Однако глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США.

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    16 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Акции ASML рухнули на 6% за сутки из-за пошлин США

    Производитель микрочипов ASML потерял в цене 8,5% за месяц из-за тарифов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания ASML из Вельдховена не знает, чего ожидать от пошлин США в дальнейшем, акции производителя микрочипов уже рухнули на 6% после объявлений об ограничениях на импорт чипов в США, отмечает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).

    Один из ключевых производителей микрочипов из Нидерландов ASML пытается устоять перед неопределенностью от американских пошлин и падением цен на фондовом рынке, потому что определить последствия пока невозможно, пишет NOS.

    «Неопределенность в макроэкономике возросла, ситуация пока будет оставаться динамичной», – сказал генеральный директор ASML Кристоф Фуке.

    На презентации квартальных результатов компании он подчеркнул, что пока неясно, в какой степени и окажет ли финансовое воздействие на ASML тарифная инициатива Трампа, но компания старается, чтобы последствия были как можно меньшими по сравнению с другими игроками сектора по производству чипов.

    «ASML играет ключевую роль в производстве чипов. Цена акций компании уже упала на 8,5% за последний месяц и еще на 6% сегодня утром. Эти цифры пока не показывают влияния. Объем продаж ASML составил 7,7 млрд евро, как и ожидалось компанией до начала квартала», – сказано в материале NOL.

    Отмечается, что прогноз роста на этот год также не был скорректирован в компании, но в ASML заметили, что новых заказов было получено меньше, чем ожидали.

    После ограничений США на экспорт чипов в Китай такие производители, как Nvidia и AMD, теперь должны запрашивать разрешение, прежде чем смогут поставлять чипы китайским компаниям. Американцы не хотят, чтобы КНР использовала эти чипы для разработки суперкомпьютеров, которые могут быть использованы в том числе в военных целях. По данным Nvidia, эта мера обойдется компании почти в 5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разрабатывает меры по усилению ограничений на экспорт чипов в Китай, включая обсуждение с союзниками новых ограничений для компаний, таких как Tokyo Electron и ASML Holding.

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